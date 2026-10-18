中國「打假第一人」王海疑失聯　北京公司人去樓空電話關機

有「中國打假第一人」之稱的王海，其打假測評業務疑現停擺。10月16日，內媒指記者實地探訪王海測試科技（北京）有限公司位於北京昌平區的辦公室，發現大門緊鎖、室內空無一人。物業稱租金仍在支付，但清潔工人指9月底這裡已沒辦公，該公司兩個公開手機號，均處關機狀態。



「中國打假第一人」王海。（新華社）

10月16日，王海測試科技（北京）有限公司位於北京昌平區的辦公室大門緊鎖、室內空無一人。（每日經濟新聞）

早前直播自述「實驗室出問題」

據《每日經濟新聞》，王海1973年生於山東青島。1995年，他依據當時新出台的《消費者權益保護法》，因購買假冒Sony耳機提出索賠，自此進入公眾視野。其後他轉向公司化運營，成立檢測與維權企業，近年將測評業務搬上短視頻平台。

「中國打假第一人」王海。（新京報）

天眼查顯示，其測評主體王海測試科技（北京）有限公司成立於2022年4月，由王海全資控股，2025年報顯示員工27人。惟王海個人微博最後更新已是9月23日，此前幾乎為日更狀態；同日他在直播中自述「近期實驗室出了問題」，暫未獲公開證實。

王海個人微博最後更新已是9月23日，此前幾乎為日更狀態。（微博截圖）

打假30年踢鐵板？指彩虹星球賣「假有機」產品敗訴

王海打假長期伴隨爭議。備受關注的是他與彩虹星球的名譽權糾紛。2023年，王海發文指控彩虹星球賣「假有機」農產品，使用「造假」等定性表述。

彩虹星球其後起訴索賠500萬元。法院一審及二審查明，王海雖向多地監管部門舉報，但各地調查均未認定彩虹星球有機產品屬於假有機。2025年9月二審維持原判，王海需刪帖、道歉及賠償9.78萬元（人民幣，下同）。據報他已申請再審。

10月16日，王海測試科技（北京）有限公司位於北京昌平區的辦公室大門緊鎖、室內空無一人。（每日經濟新聞）

近年連番狙擊東方甄選與胖東來陷爭議

此外，王海測評近兩年頻繁針對頭部直播機構及品牌。2024年多次質疑東方甄選產品，2026年3月指胖東來在售的黃天鵝雞蛋檢出角黃素。惟東方甄選回應產品符合國標，胖東來與黃天鵝否認人工添加，市監部門調查均未認定造假。

外界對王海評價兩極：支持者認為其監督有助揭露假貨；質疑者批以盈利為目標的批量維權消耗司法資源，存「圍獵」商家風險。