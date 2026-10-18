｢黃金家族｣成吉思汗第32代孫女離世　｢草原最後公主｣傳奇一生落幕

被稱為「草原最後一位公主」、成吉思汗第32代後裔的斯琴杭茹，於10月14日凌晨在內蒙古安詳辭世，享嵩壽104歲。家屬10月16日為她舉辦葬禮入土為安，對外透露，斯琴杭茹直到離世前都未曾罹患重大疾病，一生卻歷經家道中落、戰亂與時代動盪。



成吉思汗第32代後裔安詳離世

《極目新聞》報導，斯琴杭茹的孫女滿都拉表示，祖母1922年出生於內蒙古鄂爾多斯烏審旗西王府，出身蒙古族「黃金家族」（成吉思汗直系後裔），是成吉思汗第32代直系後裔。10月14日凌晨5時30分，斯琴杭茹在家中自然離世，當時兒子陪伴在旁，走得相當安詳。

+ 3

烏審旗蘇力德蘇木沙爾利格嘎查村委會黨總支書記蘇雅拉達來也證實死訊，表示斯琴杭茹生前為人善良、溫和，深受當地村民愛戴，家屬已於10月16日為她辦理後事。

滿都拉指出，祖母一生性格開朗、樂於助人，對子女的教育相當嚴格。她回憶，自己小時候，祖母每天要求晚輩早起打掃環境，保持衣著整潔，並教導大家勤勞做事、禮貌待人。這些生活習慣與做人道理，也成為子孫至今難忘的回憶。

出身黃金家族 人生卻歷經坎坷

公開資料顯示，斯琴杭茹的先祖額林臣曾是鄂爾多斯部首領。雖然出身顯赫，但她的一生並非一路順遂。童年時期，父親遭土匪殺害，家道隨之中落；青年時期，她曾與家中傭人的孩子孟克相戀，卻因戰亂被迫分離，此後，她被迫嫁給年長的蒙古族男子寶日沁。

到了20世紀60年代，斯琴杭茹又因黃金家族的出身遭到批鬥及勞動改造，甚至在開墾父輩墓地時精神受到嚴重打擊，經過約6年才在親人照料下逐漸恢復。

晚年時期，斯琴杭茹與重孫一同生活，身體狀況仍相當不錯。2008年，當時85歲的她曾在成吉思汗陵祭典活動中，向晚輩講述自己一生的經歷，留下珍貴的家族記憶。

延伸閱讀：101歲台中彩虹眷村爺爺辭世 逗趣畫風令舊村落變熱門旅遊景點

+ 16

延伸閱讀：

挪威公主艾絲翠德94歲辭世 2天前才出席哈拉爾國王葬禮

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】