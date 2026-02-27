90歲廣東伯伯終身學習　拉二胡用AI　因丁俊暉而苦練桌球已成高手

什麼是全民學習？什麼是終身學習？廣州開發區外國語學校的退休教師顏亮亨，給出了他的答案。那就是生命不息，學習不止，文體兼修，全面發展。



居住在黃埔大沙地的顏老師，今年已經90歲高齡了，看上去卻只有80歲的樣子與70來歲的體魄。出生於抗戰歲月的他，可以說，學習是他戰勝命運並健康長壽的秘訣。

他是廣東梅縣人，20世紀50年代前往華中師範學院讀書。在那裏，一個個子不高的廣東人要形成自己的特長不容易，在當時陳鏡開等廣東籍世界冠軍的榜樣影響下，他開始練習舉重，鍛煉出了強壯的體魄，在大學期間就成為了國家二級運動員。畢業分配在湖北山區幹了幾十年，中間的酸甜苦辣，靠強健的體魄支撐，也靠對當地語言、乒乓球、風琴等多方面的學習豐富了人生。到20世紀80年代，他終於回到故鄉，到廣州黃埔執教。

二胡、桌球、電腦……顏老師學習不止的晚年退休生活▼▼▼

1996年退休後，顏老師與老伴遊覽大好河山之餘，也開始跟上時代，學會了電腦打字。他的回憶錄、詩集等四部書稿，均是自己用拼音輸入。發郵件、上網、用微信，漸漸都很在行。

2009年，在參加老年樂團演出時，少年時略通二胡的他，深覺不能濫竽充數，便來到位於下塘西路的老年大學，一周一次，從黃埔過去雖路途較遠，還是上了四五十節課，堅持了一年半。終於，現在二胡已成為他日常自娛與娛人的利器了。

說起學習，他比較遺憾的是，當時準備學開車，因子女阻止作罷；學會了電動自行車，又因當時尚未合法推廣而放棄。他是乒乓球好手，球風勇猛，但隨着年紀增大，年輕人不敢與他對陣，他就改弦易張學習斯諾克。顏老學習什麼，往往隱含着深層的愛國背景：丁俊暉等球員，在中國人本少涉足的領域為國爭了光，那就學桌球吧！他學東西的特點，是高度專注、興致勃勃、鍥而不捨。幾年後，不少年輕朋友都打不過他了。

2016年長子去世，2022年老伴告別，他傷心之餘，更以知識與文體學習作為支撐。這已成為他的日常生活方式：早上，往往是閲讀《新華文摘》等文史哲書刊，不日也練練書法，下午必須打兩個多小時的斯諾克。他的球友是89歲的退休同行，他們組成了九十後組合。

我學習是不恥下問，這個『下』是年齡的『下』。小學生都可以成為我的老師。

顏老師說。作為詩詞達人，他把曾有交往的羅韜、劉國玉先生都當作老師，楊振寧先生過世，他向廣西一位物理教授朋友電話請教，以準確理解楊先生的成就。最高興的一次，是向一位年輕女士請教量子力學。

她十幾分鍾，就將量子力學的概念講得清清楚楚，讓我記憶猶新！

顏老師說，用進廢退，老有所學也要老有所為，退休後的他一直沒讓自己閒着。2007年，他獲得廣東省教育系統關心下一代先進工作者稱號；2018年，他堅持在黃埔區的街道文化站為市民講授古詩詞；2020年，他參加廣州市舉辦的「廣州好」新詞徵集大賽獲得二等獎。

終身學習的作用不僅是針對於自己，也鼓勵了他周圍的年輕人。顏老師常將自己的書籍或購買的書本贈送給周圍的親朋好友。有趣的是他現在聘請的保姆，是個本就讀書不多的農村婦女，長年勞作讓她甚至忘記了如何讀書寫字。家務之餘，顏老師給她佈置的一項重要工作就是讀書。在他家裏保姆不用看電視，專看《魯濱遜漂流記》等文學名著，搞不好還要寫心得體會。他愛好教書，保姆也成了學生。一年下來，保姆在他指導下，竟已能背誦《千字文》。

老人是標準的新中國知識分子，一生努力追求進步。解放前，雖然許多同鄉親人為了生計下南洋，但小小年紀便篤信必有一個新中國的他沒有出國，他參加過抗美援朝的宣傳，也支援過山區建設，最後投身改革開放的前沿。他學習的動力來自於他的愛國精神：學文科是為了探索傳統文化與強國之道真理，學理科知識是要理解國家科學技術的迅猛發展。

國家從以前的積弱變得強盛，這是老人最大的安慰：朝聞道，夕死可矣。道在哪？聞什麼道？他亦在努力探索，所以他說現在還不能「夕死」。談到終身學習，顏老師表示畢竟年齡不饒人，最大的願望是有更方便的學習途徑，比如家門口的小型課堂，或者便於老人操作的網絡課堂，以及內容更豐富的微課堂。

馬年新春，這個「90後」像往年一樣為親友鄰里寫對聯，但今年他開始學着用AI來擬對聯了，這是他的新課題。

