Samsung首款AI眼鏡登場！Gemini即時翻譯+9小時續航　50g極輕巧

Samsung在7月22日晚的發布會上正式揭曉首款AI智能眼鏡——Galaxy Glasses。



這款設備由Samsung聯合Google、Gentle Monster、Warby Parker三方聯合研發，運行Android XR系統，原生深度集成Google Gemini多模態大模型，打造全天候免提視覺智能助理。

這款設備深度集成Google Gemini多模態大模型，打造全天候免提視覺智能助理。（Samsung）

整機採用貼近日常光學鏡的輕薄外觀，整機重量僅50克左右，沒有搭載傳統AR顯示屏，依靠鏡框兩側高清攝像頭捕捉實景畫面，將視覺訊息同步傳輸至Gemini完成識別分析，最終通過鏡內音頻單元播報AI處理結果，大幅降低機身重量與功耗，兼顧日常長時間佩戴舒適度。

Galaxy Glasses聯名Gentle Monster 深度整合Gemini▼▼▼

硬件核心搭載Snapdragon AR1 Gen1專用晶片，四顆Arm核心最高主頻1.9GHz，配備1200萬像素影像傳感器，支援30幀全高清影片錄製，鏡框內置雙隱私指示燈，開啟拍攝時同步亮起，兼顧拍攝安全。

依託Gemini多模態能力，眼鏡覆蓋辦公、出行、溝通多元實用場景，會議中可自動拍攝白板文字，一鍵整理歸檔至Samsung筆記；出行時提供實景語音導航，支援多國語言實時對話翻譯。

手機消息無需抬手查看，AI自動提煉摘要朗讀，通話過程還能免提分享第一視角實時畫面，同時具備上下文記憶能力，可留存多輪任務訊息減少重複操作。

設備提供兩種交互方案，基礎操作依靠右側鏡腿觸控感應區完成，滑動調節音量、輕觸接聽通話、長按啟動拍攝。

搭配Galaxy Watch 9系列手錶聯動後，額外解鎖隔空手勢操控，進一步解放雙手。

Galaxy Glasses深度融入Samsung Galaxy全設備生態，可與摺疊屏手機、平板、手錶無縫聯動。（Samsung）

續航方面，眼鏡本體單次滿電可連續使用9小時，配套充電收納盒可完成7次完整補電，滿足全天外出使用需求。

外觀推出兩款聯名鏡框款式，Gentle Monster款纖細黑色鏡框簡約精緻，Warby Parker款上揚眉線設計適配日常穿搭，還支援選配光致變色鏡片，戶外自動加深遮光。

整機深度融入Samsung Galaxy全設備生態，可與摺疊屏手機、平板、手錶無縫聯動，AI重型推理任務自動推送至配對手機，平衡設備輕量化與完整智能體驗，正式入局消費級AI眼鏡賽道。

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