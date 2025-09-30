順德發現首宗極稀有「鑽石血」　比「熊貓血」罕見百倍

佛山市順德區中心血站檢驗科近日篩查出一例稀有血型Jk(a-b-)——稀有度超過「熊貓血」百倍的「鑽石血」。



《廣州日報》報道，鑽石血 Jk(a-b-)在中國人群中的概率僅為0.002%-0.02%，稀有度比大眾熟知的「熊貓血」（0.2%-0.5%）超百倍。順德區中心血站方面表示，「鑽石血」供血者的納入，不僅填補了順德該類稀有血型篩查的空白，更為本地及周邊地區的精準輸血提供關鍵儲備。

順德區中心血站檢驗科篩查出一例稀有血型Jk(a-b-)。（順德區中心血站）

順德區中心血站工作人員介紹，除了大眾熟知的「ABO」血型，人類已發現43個獨立的血型系統。而此次檢出的鑽石血屬於Kidd血型系統的一種。

Jk(a-b-)血型的形成源於人體18號染色體上的SLC14A1基因發生突變，導致紅細胞表面徹底缺失Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原，就像一張「缺少特定標識」的特殊通行證，基因型也因此發生改變——這正是「鑽石血」與普通血型最核心的區別。

溶血試驗首次出現陰性結果。（順德區中心血站）

工作人員表示，鑑於「鑽石血」的稀有性，匹配血液的尋找難度極大，對產生抗Jk3抗體的患者，需要輸注同血型的血液。因此，這是順德區中心血站將該血型納入本地及廣東省稀有血型庫的重要原因。

本次篩查出的鑽石血是順德區中心血站自2024年開展尿素溶血試驗篩查Jk(a-b-)稀有血型以來的首例發現，此前順德本地從未有過該血型記錄。