比｢熊貓血｣更稀缺！南通現特稀有血型｢恐龍血｣發生率僅十幾萬分一

近日，江蘇南通市中心血站檢測科在日常獻血篩查中，成功發現並鑒定出一例極其罕見的AB型類孟買血型，俗稱「恐龍血」，其稀有程度遠超RhD陰性「熊貓血」，引發公眾廣泛關注與熱議。



據南通市中心血站公眾號消息，1月18日，檢測科在對獻血者進行常規血液篩查時，發現一例ABO血型正反定型不一致的情況：正定型顯示為O型血，但反定型結果卻不符合常規規律。隨後，血樣被送至血型研究室進一步檢測，結果顯示該血液完全缺乏H抗原（ABO血型系統的基礎抗原，一般人群均具備）。經血清學檢測與分子生物學技術（如基因測序）聯合驗證，最終確認該獻血者為AB型類孟買血型，即「恐龍血」。

類孟買血型個體因缺乏H抗原，紅細胞表面抗原表達極弱，常規血型檢測極易誤判為O型。若誤輸普通ABO血型血液，可能引發嚴重溶血反應，甚至危及生命，因此必須依賴精密實驗才能準確診斷。全球範圍內，類孟買血型分布極不均衡，在印度人群中發生率約為1/10,000，而在中國人群中平均發生率僅約十幾萬分之一，屬於極罕見血型。南通血站副站長何莉介紹，該站此前已發現Rhnull、Jk(a-b-)、CisAB、B(A)等其他特稀有血型多例。

由於血型極其稀缺，一旦需要輸血將面臨重大挑戰。血站專家提醒，此類人群建議定期參加無償獻血，自行儲存血液以備急用；在輸血需求時，優先考慮自體輸血方案（即輸注自己的血液）。若無自體血源，需尋找同型稀有血源，或在嚴密監測下審慎使用經交叉配血相合的普通ABO同型紅細胞。

1月30日，網上圍繞「恐龍血」話題出現不少擔憂與質疑聲音，如「被查出來後會不會被頻繁聯繫捐血」、「感覺好危險」、「要小心保護自己」等。內媒記者以網友身份致電南通市中心血站，工作人員強調，獻血完全基於自願原則，血站嚴格按照規定對獻血者個人信息保密，不會對外泄露。他強調，雖然在血站工作，但自己也不清楚該獻血者的具體情況。