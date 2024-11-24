瘋傳知名台灣炸雞連鎖店「調味粉藏曱甴」　店員1句話惹怒全場

前陣子台灣食安問題層出不窮，知名餐廳、小吃攤接連爆出加料事件，沒想到如今竟延燒到知名連鎖炸雞品牌頂呱呱。



有網友公開離譜畫面，調味辣椒粉倒出來後有不少黑色異物，仔細一看就是蟑螂！

面對此情況，店員卻表示將回報總公司，讓網友氣憤不已：

這不是你們自己店家衛生的問題嗎？

目前當事店家仍未做出任何回應。

有網友公開台灣知名連鎖炸雞品牌頂呱呱調味辣椒粉倒出來後有蟑螂，引起關注。（Facebook@爆料公社）

還不止一隻 網友懷疑粉內都是蟑螂蛋（點圖放大看相關圖片，慎入）：

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一名網友23日在臉書社團「爆料公社」發文，公開頂呱呱調味料的恐怖情況；網友還原事件來龍去脈，事發當日是選擇內用，並到調味料區準備加辣椒粉，因倒不出來，唯有直接打開辣椒粉的蓋子，只見蓋子堆積厚厚一層辣椒粉甚至結塊，其中還有幾顆黑色不明物體：

一翻開……X，這是蟑螂嗎？

網友接著說，隨即向頂呱呱店員反應後，店員竟回答，「我們會再跟總公司反應」，令網友無法理解，「這不是你們自己店家衛生的問題嗎？」。網友認為，調味料一看就知道很久未進行更換，內蓋都是厚厚一層粉，網友也不禁懷疑：

都是蟑螂蛋？噁！真的超噁！

值得關注的是，網友也拍下頂呱呱放置調味料處，一旁是使用過的竹籃和廚餘桶、下方則是垃圾桶、資源回收桶；貼文一出掀起討論，網友全都被嚇壞：

「獨家秘訣被你公開了」

「天啊！我昨天才去吃」

「現在是怎樣？食安問題一件接著一件爆發」

「又一間店要翻車了」

「應該不可能是油蔥酥吧」



事件曝光至今，當事店家仍未做出任何回應。

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墨西哥一家人到餐廳用餐，為了想吃「免錢料理」，竟然隨身攜帶蟑螂，並把蟑螂放在餐盤上。（X@ActualidaViral）

疑存心吃霸王餐女子秒被起底，有知情人指她已是慣犯，還有「蟑螂小姐」的稱號。（X@ActualidaViral）

起初蟑螂出不來還要用叉子挖 點圖放大看事發經過：

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