瘋傳知名台灣炸雞連鎖店「調味粉藏曱甴」 店員1句話惹怒全場
撰文：TVBS新聞網
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前陣子台灣食安問題層出不窮，知名餐廳、小吃攤接連爆出加料事件，沒想到如今竟延燒到知名連鎖炸雞品牌頂呱呱。
有網友公開離譜畫面，調味辣椒粉倒出來後有不少黑色異物，仔細一看就是蟑螂！
面對此情況，店員卻表示將回報總公司，讓網友氣憤不已：
這不是你們自己店家衛生的問題嗎？
目前當事店家仍未做出任何回應。
還不止一隻 網友懷疑粉內都是蟑螂蛋（點圖放大看相關圖片，慎入）：
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一名網友23日在臉書社團「爆料公社」發文，公開頂呱呱調味料的恐怖情況；網友還原事件來龍去脈，事發當日是選擇內用，並到調味料區準備加辣椒粉，因倒不出來，唯有直接打開辣椒粉的蓋子，只見蓋子堆積厚厚一層辣椒粉甚至結塊，其中還有幾顆黑色不明物體：
一翻開……X，這是蟑螂嗎？
網友接著說，隨即向頂呱呱店員反應後，店員竟回答，「我們會再跟總公司反應」，令網友無法理解，「這不是你們自己店家衛生的問題嗎？」。網友認為，調味料一看就知道很久未進行更換，內蓋都是厚厚一層粉，網友也不禁懷疑：
都是蟑螂蛋？噁！真的超噁！
值得關注的是，網友也拍下頂呱呱放置調味料處，一旁是使用過的竹籃和廚餘桶、下方則是垃圾桶、資源回收桶；貼文一出掀起討論，網友全都被嚇壞：
「獨家秘訣被你公開了」
「天啊！我昨天才去吃」
「現在是怎樣？食安問題一件接著一件爆發」
「又一間店要翻車了」
「應該不可能是油蔥酥吧」
事件曝光至今，當事店家仍未做出任何回應。
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起初蟑螂出不來還要用叉子挖 點圖放大看事發經過：
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