「這昆蟲」竟成人氣夏季野味　地位不輸小龍蝦　賣相超衝擊視覺

最近這段時間，一到晚上就有一群「神秘人」，出沒在山間樹林、公園、河堤等，拿着手電筒、拎着塑料袋，目不轉睛地在樹上找什麼……99.99%的概率，他們在抓「知了猴」。



能賣出2元1隻的「知了猴」 有人一晚上抓了453隻

市民小陳在浙江餘杭經營一家麵館，每年到這個時候他會推出「知了麵」，賣給食客吃。小陳表示：

大概6月中旬，就有不少人開始上山抓了，現在往後再過一個多星期會多起來。知了猴都是晚上出來活動，晚上8點左右是抓知了猴的最佳時間，一般我都是那個時候去收購。

「知了猴」成內地人氣夏季食品。（微博影片截圖）

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前兩天晚上8點多，小陳開車前往附近的山下。等到的時候着實被驚到了，因為山下狹窄的小路上停滿了車子，有幾十輛，全都是為了知了猴來的。晚點九點左右，不少人都聚集在了山下交易。有村民「炫耀」起了「戰利品」：

今年第一次，抓到453隻。

因為現在數量不多，價格也抬高了，有人賣到了2元（人民幣，下同）1隻，即便如此也依然賣得很好。據介紹，有浙江麗水的小夥跑來杭州抓知了猴，一天能捉12-15斤，淨賺2000多元。

「知了猴」怎麼吃？

知了猴是蟬的幼蟲，蛋白含量高，口感比蟬更好。知了猴一般藏在樹枝之間，比較隱蔽。剛剛褪殼的知了猴口感最好，是最嫩的時候，需要瞅準時機抓住牠。如果再等一兩個小時，牠的翅膀硬了就飛走了。

我國「夏日食蟬」的歷史頗為悠久，最早可追溯至先秦《莊子·達生》中「痀僂丈人承蜩」的故事。魏晉時期曹植的《蟬賦》篇中有：

委厥體於膳夫，歸炎炭而就燔。

講的就是蟬被炭火炙烤成為食物。

如今，大家對知了猴這種人間美味的厚愛，更是發揮到了極致。知了猴的烹製過程簡單易學，營養豐富，煎炒蒸炸皆成美味，飽受食客們喜愛。其中，油炸知了猴、乾煸知了猴、知了碎炒雞蛋，則是在山東最為常見的做法。民間有「一隻知了猴頂三個雞蛋」的說法，地位堪比小龍蝦。

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市場需求量越來越大 但不是所有人都能吃

據媒體報道，野生「知了猴」不僅風味獨特、含有豐富的蛋白質，但越來越難找，所以這幾年市場需求量越來越大。為保持「知了猴」新鮮，在山東、安徽一些地方不少攤販在村頭道路邊擺攤，抓到後迅速轉手給外地客商。其主要發貨地在山東、江蘇、安徽等地，今年新貨的價格基本是1-1.5元一隻。較大的店鋪已有2萬+的銷量。

知了雖然有豐富的蛋白質、脂肪、維生素及微量元素，但並非人人都適合食用。知了也容易攜帶細菌、寄生蟲以及重金屬等，不宜多吃。特別是有以下情況的4類人群不宜食用：

1、過敏體質者：知了作為一種異體蛋白，引起人體過敏反應的機率高，而且容易出現嚴重的過敏反應。

2、腎病患者：知了的蛋白質可以增加腎臟負擔，應限制食用。

3、痛風患者：知了蛋白質含量高，嘌呤含量也高，痛風患者食用會加重病情。

4、肝病患者：部分知了含有少量有毒物質，人體攝入後需要肝細胞來解毒，肝功能不全的患者可能出現中毒。



你願意嚐鮮「知了猴」嗎？評論區說說。

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