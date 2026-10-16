四川低分教師被逼與｢恥辱｣合影　官方懲處：縣長、教體局長遭調職

今年8月，四川省雷波縣一張「期末考試平均成績30分以下教師」合影背景被標註「恥辱」引發廣泛熱議。四川省涼山州教體局證實，網傳照片真實，並非後期修圖偽造。網民對此表示憤怒，「這不是職業霸凌嗎」。10月16日，涼山州發布調查通報指出，這一做法嚴重傷害了教師職業尊嚴，已責令雷波縣政府、雷波縣教體局作出書面檢查並整改。同時，調離雷波縣縣長崗位；將縣教育體育局局長調離教育系統。



四川一縣要求低分班級教師上台與｢恥辱｣二字合影 網轟：職業霸凌

據此前報道，今年8月26日，有網民發布照片，照片拍攝於「雷波縣2026年秋季教育行政會」現場，會場大屏上打出文字「雷波縣2025-2026學年初中期末考試平均成績15分以下教師合影」「雷波縣2025-2026學年小學期末考試平均成績30分以下教師合影」，下方醒目標註「恥辱」二字，多名教師在台上列隊合影。

屏幕下方醒目標註「恥辱」二字，多名教師在台上列隊合影。（微博）

屏幕下方醒目標註「恥辱」二字，多名教師在台上列隊合影。（微博）

不少網民對打上「恥辱」標籤的方式倒逼教學質量提升這一做法表示憤怒，認為老師「沒有尊嚴」。「保護學生人格，侮辱老師人格」「這不是職業霸凌嗎」「管理者或許以為這是在施壓激勵，實則是在製造打壓」「就很荒謬」。

網民表示憤怒。（微博）

8月28日，當地教體局會同雷波縣人民政府對該起事件開展聯合核查工作。10月16日，「涼山發布」微信公眾號公布調查結果。

10月16日，「涼山發布」微信公眾號公布調查結果。（微信公眾號）

通報指出，2026年8月26日，雷波縣召開秋季教育行政會，出現不尊重教師的錯誤做法，給與會教師帶來嚴重心理傷害，造成不良社會影響。經涼山州紀委監委、教育體育局等部門組成的工作組調查核實，會議議程結束後，縣政府主要負責人臨時提議，其本人、相關參會的領導幹部、低分科任教師及所在學校校長一起上台合影。在合影環節中，相關縣領導片面理解「知恥而後勇」，安排將「恥辱」二字設為合影背景。

通報指出，涼山州已責令雷波縣政府向州政府作出書面檢查並整改，責令雷波縣教育體育局向州教育體育局作出書面檢查並整改。同時，對雷波縣政府主要負責人給予黨內警告處分、按程序調離縣長崗位，對縣委分管負責人給予誡勉處理，對縣教育體育局局長給予政務警告處分並調離教育系統。