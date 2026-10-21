江蘇少年校內遭毆致偏癱失明　15歲施暴者獲刑4年半

2024年，13歲少年小天（化名）在江蘇鹽城一私立寄宿學校遭15歲同學小海（化名）揮拳重擊頭部，他受傷後多次求助宿管打電話給家長遭拒，導致延誤救治2小時，致重傷二級、左眼盲目（失明）及右側偏癱。



《澎湃新聞》報道，10月19日，周先生反映，兒子小天兩年前在鹽城一私立民辦寄宿制學校的學生宿舍遭同班同學小海毆打，致顱腦損傷，左眼盲目，構成重傷二級。

小天在江蘇鹽城一私立寄宿學校遭同學小海揮拳重擊頭部。（影片截圖）

周先生介紹，事發於2024年五一勞動節期間，妻子買了一雙Nike球鞋給小天，小海發現後連日都挑釁小天「說鞋子多貴多貴」。2024年5月11日，小海在宿舍內又開始挑釁，雙方發生口角後，小天將馬桶刷甩向小海，小海隨即揮拳重擊小天頭部，致其顱腦重創。

周先生稱，小天被打傷後，曾因頭痛數次前往宿管人員房間，要求致電家長遭拒，直至他昏迷，宿管人員才聯繫班主任。隨後學校相關負責人也趕到，並撥打120，此時距離小天出現昏迷症狀已過去2小時。周先生與妻子當晚10時許趕到學校宿舍時，發現小天昏迷躺在地上、瞳孔渙散，遂再次打120。

小天被送到鹽城市第一人民醫院搶救，經檢查，其頭部顱骨粉碎性骨折、顱內出血，CT顯示腦疝。醫生立即安排手術並下達病危通知。隨後，小天轉到上海第十人民醫院治療，昏迷2個多月後甦醒，但有偏癱、失語等症狀。目前，小天左眼四級盲目，右側偏癱，已花了600多萬元（人民幣，下同）治療費。

小天的顱骨骨塊。（影片截圖）

CT顯示小天腦疝。（影片截圖）

小海在法庭上稱，當晚他見到小天在宿舍的洗手台刷鞋，便稱「哇，這個鞋好帥啊，一看就很貴的樣子，這又是誰的一輩子」，當時他只是開玩笑，但小天以為是在嘲諷，隨後用馬桶刷朝他臉上甩了一下，小海臉部沾上水和髒物後非常生氣，覺得小天是侮辱人。

小海辯護人提出的辯護意見稱，學校延誤最佳救治時間，在小天重傷結果上有一定的責任，小天受傷後無人照顧，從宿管床上磕撞床頭櫃後滑至地面致頭部二次傷害，和小海的揮拳行為共同導致小天重傷的結果。

小天在江蘇鹽城一私立寄宿學校遭同學小海揮拳重擊頭部。（影片截圖）

江蘇省鹽城市鹽都區人民法院刑事判決書顯示，2024年5月11日晚上7時許，小海向同學借外套期間見到小天在宿舍刷鞋，因言語不和，小天讓小海離開其宿舍房間，雙方發生言語衝突，小天從廁所拿出馬桶刷甩向小海，小海揮拳擊打小天頭部左側兩拳，將小天按倒後擊打其後腦兩三拳。

小海歸案後如實供述罪行。2026年4月，法院一審判決小海犯故意傷害罪，被判囚4年半，家長需向小天賠償12萬元。