俄課堂披旭日旗南京留學生被遣返 南京警方收百份舉報：不是小事
俄羅斯莫斯科國立大學（簡稱莫大）一名來自江蘇南京的24歲中國留學生陳宇昕，近日在課堂上身披日本軍國主義「旭日旗」並攜帶舊日軍軍帽。莫斯科大學中國學生學者聯誼會（學聯）接獲舉報後已聯絡校方要求嚴懲，並向中國駐俄羅斯使館教育處匯報。
《環球時報》引述莫大歷史系學生處消息稱，校方於10月19日下午召開專題座談會，表示將盡快公布對陳宇昕的開除決定，並會通過學校官網以及社交媒體平台公開事件經過和校方立場。據悉，陳宇昕目前已被遣返。
有知情人士稱，陳姓涉事學生是江蘇南京人。10月21日，《瀟湘晨報》記者聯繫南京市110，工作人員回覆，目前接到數百起熱心市民關於此事的舉報，已有專門的部門正在處理，「這不是小事」。
10月16日，該系碩士一年級學生張某和大四學生蘇某一同起草請願書，要求院方啟動調查程序，核實陳宇昕的相關行為。在該系多名中國留學生簽字後，這份集體請願書當天被提交給系方。針對請願訴求，系方立即作出回應，定於19日下午召開專題座談會，並透露16日已啟動相關程序，對陳宇昕作遣返處理。目前，陳宇昕已被遣返。
一名參與提交請願書的莫大歷史系學生表示，系內立有反法西斯紀念碑，碑上刻有在反法西斯戰爭中犧牲的歷屆歷史系師生姓名。這名學生說，作為中國留學生，她對陳宇昕的行為感到憤慨與不解，其行為與動機也令莫大歷史系師生感到震驚。「科學沒有國界，但歷史學家有祖國。」
此前報道
據《環球時報》引述知情人士消息，10月14日，陳宇昕在亞非歷史課堂上，攜帶一頂侵華日軍軍帽，並當眾身披旭日旗。在場中國留學生強烈不滿並要求停止，陳宇昕拒不收斂，甚至實施肢體暴力並用日語辱罵，隨後多名中國學生將其控制。
在現場同學強烈要求下，陳宇昕才錄製了一段道歉影片，但辯稱是為了「展示歷史知識」，並以「喜歡日本歷史文化」及「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」為由，拒絕交出或銷毀旭日旗。此外，他被指在國慶節當天亦曾在課堂展示旭日旗。
由於陳宇昕首支道歉影片全程佩戴黑色墨鏡與口罩，被外界痛斥態度輕浮，企圖矇混過關。隨著輿論抨擊，陳宇昕於10月17日在校內走廊露臉再次拍攝影片鞠躬致歉。然而，網民並不接受其道歉，指其純粹因害怕被學校開除才低頭。