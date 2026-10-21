俄課堂披旭日旗南京留學生被遣返　南京警方收百份舉報：不是小事

俄羅斯莫斯科國立大學（簡稱莫大）一名來自江蘇南京的24歲中國留學生陳宇昕，近日在課堂上身披日本軍國主義「旭日旗」並攜帶舊日軍軍帽。莫斯科大學中國學生學者聯誼會（學聯）接獲舉報後已聯絡校方要求嚴懲，並向中國駐俄羅斯使館教育處匯報。



《環球時報》引述莫大歷史系學生處消息稱，校方於10月19日下午召開專題座談會，表示將盡快公布對陳宇昕的開除決定，並會通過學校官網以及社交媒體平台公開事件經過和校方立場。據悉，陳宇昕目前已被遣返。



有知情人士稱，陳姓涉事學生是江蘇南京人。10月21日，《瀟湘晨報》記者聯繫南京市110，工作人員回覆，目前接到數百起熱心市民關於此事的舉報，已有專門的部門正在處理，「這不是小事」。



一名南京留學生在莫斯科國立大學課堂上身披日本軍國主義的「旭日旗」。（互聯網圖片）

19日會議結束後，莫斯科大學歷史系主任和參會的中國留學生在該系的反法西斯紀念碑前合影。（環球時報）

10月16日，該系碩士一年級學生張某和大四學生蘇某一同起草請願書，要求院方啟動調查程序，核實陳宇昕的相關行為。在該系多名中國留學生簽字後，這份集體請願書當天被提交給系方。針對請願訴求，系方立即作出回應，定於19日下午召開專題座談會，並透露16日已啟動相關程序，對陳宇昕作遣返處理。目前，陳宇昕已被遣返。

莫斯科大學歷史系中國留學生的集體請願書簽字頁。（環球時報）

莫斯科大學歷史系中國留學生的集體請願書簽字頁。（環球時報）

一名參與提交請願書的莫大歷史系學生表示，系內立有反法西斯紀念碑，碑上刻有在反法西斯戰爭中犧牲的歷屆歷史系師生姓名。這名學生說，作為中國留學生，她對陳宇昕的行為感到憤慨與不解，其行為與動機也令莫大歷史系師生感到震驚。「科學沒有國界，但歷史學家有祖國。」

莫斯科大學歷史系的反法西斯紀念碑。（環球時報）

該男子事後戴墨鏡道歉。（互聯網圖片）

此前報道

據《環球時報》引述知情人士消息，10月14日，陳宇昕在亞非歷史課堂上，攜帶一頂侵華日軍軍帽，並當眾身披旭日旗。在場中國留學生強烈不滿並要求停止，陳宇昕拒不收斂，甚至實施肢體暴力並用日語辱罵，隨後多名中國學生將其控制。

在現場同學強烈要求下，陳宇昕才錄製了一段道歉影片，但辯稱是為了「展示歷史知識」，並以「喜歡日本歷史文化」及「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」為由，拒絕交出或銷毀旭日旗。此外，他被指在國慶節當天亦曾在課堂展示旭日旗。

由於陳宇昕首支道歉影片全程佩戴黑色墨鏡與口罩，被外界痛斥態度輕浮，企圖矇混過關。隨著輿論抨擊，陳宇昕於10月17日在校內走廊露臉再次拍攝影片鞠躬致歉。然而，網民並不接受其道歉，指其純粹因害怕被學校開除才低頭。