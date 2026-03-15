30多歲台灣壯男發燒逾月　求醫確診睪丸癌　腫瘤擴散全身一月後亡

台中一名30多歲男性在百貨公司任職，但他連續發燒一個月，還不斷咳嗽，一開始以為只是感冒，到診所多次就診吃藥，想說忍一下就好，沒想到後來竟咳血、喘不過氣，到醫院檢查才發現是睪丸癌末期，腫瘤塞滿全身，確診一個月就因器官衰竭死亡。



30多歲年輕男咳血入院 竟確診睪丸癌末期

收治個案的台灣衛生福利部台中醫院血液腫瘤科主治醫生江佳駿表示，患者身材壯碩，自恃年輕體健，但入院時出現咳血、甚至坐著也喘不過氣的狀況，X光及電腦斷層掃描檢查結果發現，體內已經滿是腫瘤，塞滿肺臟、肝臟及後腹腔。

進一步檢查發現，主要是來自左側睪丸一顆5.5厘米的惡性腫瘤，後腹腔的腫瘤更高達12厘米大，確診為睪丸癌末期且轉移。

江佳駿表示，醫療團隊隨即展開緊急治療，但患者的病程進展極其迅速且兇猛，兩週內，患者肺部的腫瘤就從半滿惡化至全滿，患者在確診一個多月後，就因多重器官衰竭不幸離世。

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