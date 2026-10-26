3000萬豪宅專屬通道變市政路樓價大跌　發展商：規劃早在合約明示

江蘇南京3000萬級頂級豪宅「越城天地」多名業主反映，發展商承諾與屋苑地庫出入口連接的隧道為「私享專屬通道」，卻在中秋半夜變成市政道路，導致樓價大跌，如今僅值1000多萬（人民幣，下同）。



南京盛香園房地產開發有限公司發布嚴正聲明，強調涉事市政隧道早在拿地前已由政府規劃，公司僅按約代建並已在合約及沙盤明確告知，絕無隱瞞。針對部分網絡帳號惡意剪輯、詆毀商譽的行為，已報警並保留追究權利。



進入隧道後，一邊是越城天地的屋苑車輛出入口，另一邊是鄰近商圈地下停車場的出入口。（影片截圖）

專屬通道變市政隧道 樓價腰斬業主直言豪宅夢碎

據《中國藍新聞》、《大象新聞》報道，「越城天地」緊鄰南京窯灣街隧道。進入隧道後，一邊是越城天地的屋苑車輛出入口，另一邊是鄰近商圈地下停車場的出入口。

有業主直言「豪宅夢」破滅，購入「越城天地」時樓價達3000多萬，如今僅值1000多萬。業主表示，發展商曾承諾隧道為業主私享專屬通道，卻在中秋深夜通知隧道將調整為市政公共道路。

在市政地下隧道內設置屋苑的地庫出口，除了導致樓價大跌，更令後續車流混雜，存在安全隱患。

「越城天地」緊鄰南京窯灣街隧道。（影片截圖）

進入隧道後，一邊是越城天地的屋苑車輛出入口，另一邊是鄰近商圈地下停車場的出入口。（影片截圖）

律師：市政設施改動須通過交評與消防驗收

有內地律師建議業主重點核查規劃建設合規性，市政隧道屬於城市交通基礎設施，連接屋苑地庫會改變隧道內車流組織，必須通過交通影響評價、符合《城市道路工程設計規範》《消防法》對應的安全標準，需要完成消防驗收與交管部門備案。

若發展商確實是承諾隧道為屋苑的專屬通道，可能直接影響業主的買樓決策和價格的接受度，即使承諾未寫入合約，也依法屬於合約的一種組成部分，可能涉嫌違約。

公開資料顯示，越城天地位於南京老城南「中華門南」，集居住、酒店、商業、公園等多重業態於一體的城中低密度建築群落，由香港置地、招商蛇口與碧桂園聯手打造。

發展商：規劃早在合約沙盤明示，絕無隱瞞

10月8日，南京盛香園房地產開發有限公司發布關於南京越城天地項目不實網絡言論的嚴正聲明。

聲明提到，越城天地項目相關的市政隧道，為項目拿地前政府既定規劃的公共設施，公司僅按約代建且建成後無償移交，銷售期已在合約、現場沙盤等書面文件明確告知，不存在隱瞞規劃情況，車位與出入口亦符國家規範。

（微信＠越城天地）

其次，涉事大門原為售樓處臨時建築，經與業主協商後已決定保留並優化位置，相關方案已於2026年8月公示並獲業主認可，施工期間亦有通行替代安排，目前正進一步研擬屋苑與隧道的銜接方案以提升出行便利度。

發展商嚴正指責個別網絡賬號透過錯位剪輯、前後拼接等手法扭曲事實、詆毀項目商譽，已完成證據保全並向警方報案，將保留追究侵權者責任的權利。同時，聲明呼籲各界透過官方正規渠道反映訴求，並承諾將依法依規推進工程建設與配套完善，維護業主合法權益。