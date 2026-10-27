中年男打「減肥神針」2個月暴瘦20公斤　突發腦梗肢體癱瘓急就醫

司美格魯肽（Semaglutide）被不少人視為「減肥神針」，但盲目跟風極速減重暗藏致命風險。一名體重100公斤的中年男子，自行使用司美格魯肽與達格列淨（Dapagliflozin）減肥，用藥後出現噁心嘔吐仍未停藥，短短兩個月暴瘦20公斤後突發腦梗死（又稱腦梗塞或缺血性中風）緊急就醫。



《北京日報》報道，清華大學附屬垂楊柳醫院近期接診一名中年男性患者，他身高1.75米，原體重約100公斤。為快速減重，他同時使用司美格魯肽和達格列淨，用藥後出現噁心、嘔吐等不適，但他堅持用藥，短短兩個月體重降到80公斤，卻突發腦梗，出現肢體活動不利等情況，緊急就醫。

司美格魯肽是用於治療2型糖尿病（T2DM）的降糖藥物，是一種皮下注射劑，可直接抑制食慾。達格列淨用於治療第二型糖尿病、心臟衰竭及慢性腎臟病的口服處方藥物。

司美格魯肽注射液是治療糖尿病的處方藥。（微博＠認真王小寶）

達格列淨。（蘇寧易購）

清華大學附屬垂楊柳醫院內分泌科副主任醫師鄭曉敏介紹，司美格魯肽會抑制胃腸蠕動、降低食欲，使飲食量減少；達格列淨會產生滲透性利尿作用。兩種藥物不當聯用，可能造成使用者血容量不足、腦灌注不足，誘發卒中。

鄭曉敏稱，「減肥神針」是處方藥，司美格魯肽適用於肥胖的2型糖尿病患者，或是超重、肥胖且合併脂肪肝、高血壓、多囊卵巢綜合症等代謝相關疾病的人群，經醫生評估後、遵醫囑使用。沒有代謝相關疾病、小基數的減重人群沒有必要用藥。

清華大學附屬垂楊柳醫院。（北京日報）

醫生提醒，每個人對藥物敏感度各異，盲目用藥不僅可能達不到預期效果，藥物減重停藥後極易復胖反彈，呼籲大眾遵循科學飲食與運動，切勿跟風自行購藥、用藥，用健康換取短期體重數字的變化。