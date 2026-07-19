內地瘋傳「灌腸劑溝茶飲」兩日速瘦4公斤　有人飲到入急症室│有片

近期，內地社交平台流傳「灌腸劑（內地稱開塞露）＋東方樹葉」的減肥偏方，聲稱兩日可瘦8斤（4公斤），吸引不少網民跟風。然而，已有模仿者被送入急症室。醫生警告，灌腸劑屬外用藥物，口服可致電解質紊亂及腸道損傷，所謂「速效」減掉的只是水分，而非脂肪，體重必定反彈的同時，還會引發電解質紊亂及腸道黏膜損傷。



近期，內地社交平台流傳「灌腸劑（內地稱開塞露）＋東方樹葉」的減肥偏方，吸引不少網民跟風。（抖音截圖）

網傳「兩日瘦8斤」 跟風者上吐下瀉

據《上游新聞》，近日內地社交平台上湧現大量「開塞露加東方樹葉」的減肥短片。一名博主在鏡頭前將兩瓶開塞露倒入無糖茶飲中，搖勻後喝盡，宣稱兩天可瘦8斤。影片發佈後引來大量網民追問「有效嗎？求反饋」，有留言表示「我也想試試」。

不過，已有跟風者付出代價，馬女士向憶述，她按網上方法將開塞露混入茶飲，入口微甜，但半小時後即出現嚴重不適。她補飲熱水試圖緩解，但半夜開始上吐下瀉，「每小時跑一次廁所，折騰到凌晨4點，一整夜未能合眼」。

河南一間三甲醫院急診科近期亦接獲類似求診個案。有醫生在官方公眾號提醒，茶飲中的茶鹼、茶多酚等成分本就容易刺激腸胃，加上開塞露的促瀉作用，會對消化道造成「雙重打擊」。

「東方樹葉」綠茶飲料。（微博＠東方樹葉）

醫生警告：減掉的是水而非脂肪 體重必反彈

重慶市婦幼保健院臨床營養科主任孫海嵐指出，開塞露屬直腸給藥的外用藥，主要成分為甘油或山梨醇，原理是刺激直腸末端促進排便。將其稀釋口服缺乏科學依據，會引發電解質紊亂及腸道黏膜損傷，嚴重威脅健康。

醫生指出，開塞露（即通腸劑）屬直腸給藥的外用藥，將其稀釋口服缺乏科學依據，會引發電解質紊亂及腸道黏膜損傷，嚴重威脅健康。（抖音截圖）

孫海嵐強調，這種做法是透過藥物強行催生腹瀉，與醫院腸鏡檢查前由醫生指導服用瀉劑有本質區別，不可混為一談。即使體重秤上的數字下降，減掉的也只是宿便和水分，「只要正常補水，體重就會迅速反彈」。

她提醒，減肥的核心永遠是「熱量消耗大於熱量攝入」，應通過合理飲食與規律運動實現可持續減重，切勿輕信「捷徑」，否則不僅傷身，體重亦會打回原形。