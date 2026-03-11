20歲女網購減肥針過量注射險喪命　電商平台買處方藥幾乎零門檻？

替爾泊肽（Tirzepatide）用於治療第二型糖尿病，由於能夠抑制食慾，有顯著的減重效果，被廣泛作為「減肥針」使用。來自江蘇南京、年僅20歲的女生小優是舞蹈專業學生，因急於在演出前快速瘦身，竟網購替爾泊肽並自行過量注射，導致劇烈噁心、嘔吐及嚴重電解質紊亂，被緊急送往東部戰區空軍醫院救治。



過量注射「減肥針」險釀禍

《揚子晚報》報道，為了控制體重，小優長期關注各類減肥方法，某次她在社交平台上見有人推薦替爾泊肽，宣稱「無需節食、打一針就瘦」，她便自行網購並開始注射。

注射替爾泊肽初期效果顯著，小優的體重一度維持約70多斤（約35公斤），但因農曆新年期間沒有控制飲食，體重漲到80多斤（約40公斤）。由於近期有演出活動，為了快速減重，她擅自加大劑量注射，不久後出現劇烈噁心、反覆嘔吐，被家人緊急送院。

接診的東部戰區空軍醫院急診科主治醫生張杰稱，小優入院時精神狀態萎靡，「嘔吐次數多到記不清」。經檢查及詢問，小優單次注射了約10至15毫克的替爾泊肽，遠超常規起始劑量，出現嚴重的低鈉、低氯、低鉀等電解質紊亂症狀。

減重效果顯著，背後卻是更大的副作用

張杰介紹，替爾泊肽是一種GIP/GLP-1雙靶點受體激動劑，相比司美格魯肽（Semaglutide）等單靶點藥物，它能同時延緩胃排空、抑制食欲並促進脂肪分解，臨床減重效果更顯著，但副作用也更大。常見副作用包括嚴重胃腸道不適，還可能增加胰腺炎、急性腎損傷，甚至誘發甲狀腺髓樣癌的風險。

替爾泊肽的核心適應症是治療2型糖尿病，僅適用於二甲雙胍或磺脲類藥物控制不佳的患者。在體重管理方面，僅建議用於BMI≥28的肥胖人群，或BMI≥24且伴有高血壓、高血糖、血脂異常等代謝問題的人群。

東部戰區空軍醫院。（中國人民解放軍東部戰區空軍醫院）

張杰指出，起始劑量應為2.5毫克每周一次，4周後可增至5毫克，之後每4周增加2.5毫克。小優一次注射10毫克以上，極易引發嚴重不良反應。

電商平台「處方流於形式」

2024年5月，替爾泊肽注射液在內地獲批上市，2026年1月1日被納入國家醫保目錄，原本用於治療2型糖尿病，卻因顯著的減重效果被網絡博主追捧，甚至有消費者表示「醫保降價後火速囤貨，用於節後減重」。

在某電商平台上，替爾泊肽注射液10mg售價約500元，20mg約800元，有商家銷量已超10萬件。商品詳情頁內，以「強效減重」「直擊脂肪」「穩定控制血糖，低血糖風險小」等字眼宣傳，商家還聲稱「常見副作用輕微，如短暫噁心，嚴重不良反應罕見」。

商品詳情頁內，以「強效減重」「直擊脂肪」等字眼宣傳。（揚子晚報）

按照中國藥品分類管理規則，所有注射劑均納入處方藥嚴格管控，必須憑執業醫師或執業助理醫師開具的真實處方，才能銷售、購買和使用，嚴禁零售渠道無處方銷售。

《藥品網絡銷售監督管理辦法》明確規定，藥品網絡零售企業銷售處方藥，必須嚴格履行處方審核義務，確保處方真實、合法、有效，嚴禁無處方銷售、先藥後方、虛假問診開方等行為。

電商平台上出售的替爾泊肽注射液。（揚子晚報）

在某電商平台上，所有售賣替爾泊肽的商品頁面均標注「處方藥需憑處方購買」的提示，但實際購買過程幾乎沒有門檻，僅填寫姓名、年齡、電話等基礎信息，勾選「超重或肥胖」或「2型糖尿病」後，便能獲得電子處方並成功下單。

張杰稱，替爾泊肽等藥物對特定人群的體重管理有一定幫助，但絕不應單純為了減肥而自行使用。用藥前必須由專業醫生評估，排查甲狀腺髓樣癌個人或家族史等禁忌癥，確認肝腎功能正常。符合肥胖或超重伴代謝異常等條件，才可在醫生指導下嘗試小劑量用藥。

張杰提醒，減肥沒有捷徑，藥物只是輔助手段。一旦停藥，若飲食和運動習慣沒有改變，體重很容易反彈。唯有建立科學飲食和規律運動的基礎，謹慎評估、規範用藥，才能真正實現健康減重。