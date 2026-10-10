攝影師赴泰工作後失聯 曾參與央視拍攝 求救稱遭拐賣需15萬贖身
撰文：吳真銘
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近日，一名34歲攝影師韓少杰赴泰國工作後失聯，引發廣泛關注。韓少杰的姐姐韓女士表示，弟弟曾參與央視紀錄片的攝影工作。10月5日受邀到泰國拍攝，當日曾給家人發酒店定位、和家人視像通話，之後徹底失聯。目前，家屬已向中國駐泰國大使館求助，案件已交由泰國警方調查。
據內媒《新京報》報道，韓女士介紹，弟弟以攝影為職業，平時多通過朋友介紹承接項目。今年9月底，他收到赴泰國拍攝的邀約，原計劃往返約6天，其中工作4天。家屬不認識邀約人。韓女士稱，10月5日凌晨，韓少杰抵達泰國，當日早上，他曾向家屬發送一個機場附近民宿區的定位。當天中午，他和家人視像通話。
韓女士稱，弟弟曾提到是和朋友一起到泰國拍攝，但視像通話裏只有他獨自一人。且原定當天開始拍攝，但沒有同事陪同，她感到有些異樣。當晚，家人再次聯繫他時未獲回覆，此後徹底失聯。
韓少杰的家屬於10月7日抵達曼谷，前往警局報警並取得回執。在報警期間，家屬曾接到韓少杰的語音通話。他在通話中自稱誤乘「黑車」後遭到搶劫和拐賣，「被一個老闆買了」，需要通過工作「贖身」，並要求家屬不要繼續尋找或報警。
韓女士說，弟弟還稱需要向「老闆」支付15萬元（人民幣），另外還要支付一筆「救援隊」的費用。通話中，他多次重複「老闆對我挺好的」，並稱今後會每周向家屬報一次平安。家屬詢問他所在位置時，他表示自己也不知道。此後，家屬未再與他取得聯繫。
10月8日，家屬持報警回執向中國駐泰國大使館求助。使館工作人員表示，案件已交由泰國警方刑偵部門調查，需要等待進一步消息。韓女士稱，目前還未確認韓少杰的下落。10月9日，韓少杰戶籍所在地警方已對韓少杰被非法拘禁一案立案偵查。10月10日，一個自稱韓少杰好友的賬號「大鵬一日乘風起」在其尋人帖下回覆網民稱，「人安全到達國內之後第一時間告知大家」。
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