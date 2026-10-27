耗資¥150萬開無煙酒吧曾單日零營收　甘肅兩女老闆轉讓門店止損

甘肅敦煌兩名女生「辣辣」與「夯夯」，大半年前耗資150萬元人民幣積蓄打造「無煙酒吧」，卻因客流受阻、定位偏離當地需求，曾遭遇「單日營業額歸零」，兩人坦然面對挫折，現已轉讓門店止損，更計劃赴外地深造餐飲管理後再擇機回敦煌創業。



「辣辣」與「夯夯」轉讓無煙酒吧。（影片截圖）

《經視直播》報道，兩位創業者都有工作經歷，曾開過奶茶店、服裝店，運營過酒鬼地圖相關項目。作為土生土長的敦煌本地人，她們發現當地缺少適配年輕人的高品質休閒消費空間，遂用積蓄在家鄉打造「無煙酒吧」，期望對標一線城市打造高質消費場所，吸引當地市民與年輕遊客。

門店位於敦煌市中心邊緣位置，但距離繁華夜市打車僅5分鐘，周邊也有餐吧、燒烤店、其他酒吧等。該店主打「日咖夜酒」模式，室內區域禁煙，但設有獨立吸煙區。

然而，該店開業初期便因門前道路封閉，客流被阻斷，最慘淡時單日營收直接歸零，即使道路恢復通行後，客流依然未達預期，租金負擔沉重。

「夯夯」坦言，敦煌作為旅遊城市，常住人口基數有限，本地年輕消費群體規模不及預期；開店之初更多從自身審美喜好出發，沒有充分貼合本地消費者真實需求；同時兼顧咖啡與酒吧雙賽道，也讓消費者對門店專業度產生質疑，原本新潮的裝修風格，也並不適配當地消費習慣。

酒吧曾遭遇「單日營業額歸零」。（經視直播）

「辣辣」與「夯夯」轉讓無煙酒吧。（經視直播）

「無煙酒吧」營業額太差，兩名老闆決定轉讓門店止損。（經視直播）

受資金不足、餐飲專業經驗欠缺等條件限制，二人不願勉強經營，選擇轉讓門店止損，坦然看待創業得失，認為失敗並不丟臉，試錯換來的經驗本身就是寶貴收獲。門店轉讓後，兩人計劃前往其他地方學習先進的餐飲經營管理知識，未來仍有意回到敦煌創業。