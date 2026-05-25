武漢男大生宿舍手造「仿生蝴蝶」3個月創收30萬　婚慶教育圈搶購

湖北省武漢一名21歲男大學生，靠著在宿舍手工製作仿生蝴蝶飛行器，意外闖出創業商機。這款可振翅飛行、盤旋甚至直線飛行的「機械蝴蝶」，因外型逼真而受到婚慶公司與科普教育機構青睞，團隊在短短3個月內創收超過30萬元（人民幣，下同）。



內媒《長江日報》報道，這名創業者是就讀武昌職業學院的艾雨慶。他與團隊研發的仿生蝴蝶飛行器，翼展達78公分，重量僅50至100克，採用碳纖維骨架與塗層滌綸布翅膀製成，翅膀厚度僅如紙張般輕薄。

艾雨慶正在測試「蝴蝶」。（翻攝自微博）

報道指出，這款仿生蝴蝶可透過遙控操作，完成振翅、盤旋及直線飛行等動作，因飛行姿態接近真實蝴蝶，迅速吸引市場關注。

為了提升飛行穩定性，團隊在製作過程中採高度精密手工工序。報道稱，左右翅膀的對稱誤差必須控制在0.1毫米以內，每個零件都需逐一手工打磨。此外，每隻成品出貨前，還需經過室內外至少10次試飛，確保前5至10公尺的飛行穩定性。

據報道介紹，目前團隊推出兩種產品，一種為附遙控與燈光效果的完整成品，單隻售價1500元，另一種則是DIY材料包，售價約600至800元。報道指出，這款產品已受到婚慶公司與科普教育機構歡迎，甚至有客戶一次性購入10套。儘管團隊目前每月產量已提升至200至300隻，市場需求仍持續高於供給。