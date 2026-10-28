有片｜深圳老翁推車溜後險象環生　小學生徒手死頂獲全網狂讚

近日，一段發生在深圳龍華街頭的暖心視頻在網上傳開，畫面中上坡路段一位拉着滿車雜物的老人俯身撿拾掉落的貨物時，車輛順勢下滑，一名揹着書包、身穿深圳校服的小女孩快步上前，用一雙小手穩穩頂住推車，幫老人解除了險情。



她的挺身而出恰好與馬路旁邊牆上的標語同框，「因你而美」此刻具象化。

深圳小學生蔣未央同學幫老人頂住推車，暖心舉動獲網友點讚。（微信視頻號@深視新聞）

視頻發布後，新華社、央視新聞接連關注，目擊者彭女士告訴記者：「我看到那輛車很重，小女孩往前走的時候她還一直在揉她的手腕，我覺得這一幕還蠻感動的，這小女孩特別特別棒！」

深圳小學生蔣未央同學幫老人頂住推車，暖心舉動獲網友點讚。（微信視頻號@深視新聞）

視頻中的小女孩是深圳高峰學校五（3）班的蔣未央同學，她回憶稱，那天她放學回家，在校外的斜坡上看見一位老爺爺拉着滿載貨物的推車下坡，「我看見他車上的袋子繩子沒綁緊，突然就散了，我覺得他一個人弄一定很困難，所以就過去幫他了。」

對網友的誇讚，蔣未央有些不好意思：

謝謝他們誇我，但我覺得做這些事情，不是為了讓別人誇才去做的，本來就該做，而且幫助別人也會很開心啊。

蔣未央表示，爸爸媽媽從小就教她多體諒別人的難處，學校裏也常講樂於助人的道理。

這段視頻也讓高峰學校全校師生感到非常温暖與感動，老師們、同學們都自發為她點讚。

校長表示，孩子本能的善意真實詮釋了社會主義核心價值觀中的「友善」，也體現出深圳這座文明城市向善、温暖的城市氣質。

蔣未央和同學們。（圖中右二/深視新聞）

在班主任范興偉的印象裏，蔣未央性格開朗隨和，待人真誠有禮貌，在班裏人緣很好，最難得的是她總習慣默默付出，不愛張揚。

「最可貴的是，她的善意很純粹，不是為了表揚，就是發自內心想幫人。」范興偉說，這次幫了老人之後轉身就走，不圖回報、不慕虛名，就是她最真實的樣子，也是最打動人的地方。

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一個背書包的小姑娘，一雙抵住推車的小手，一句「本來就該做」的樸素回答。蔣未央同學讓我們看到，善意從來不需要宏大的理由。

放學路上順手幫一把，揉着發酸的手腕轉身就走，這份不張揚、不圖報的本能，恰恰是最動人的文明底色。

為蔣未央點讚，也為每一個默默伸出援手的普通人點讚。

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