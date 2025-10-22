深圳路邊電雞突起火　3名路過中學生撲火畫面瘋傳　網民大讚勇敢

「太棒了靚仔們，有勇有謀！」



近日，深圳街頭發生驚險又温暖的一幕。一輛電動自行車（俗稱「電雞」）在路邊突然起火，路過的外賣員、學生聯手撲救，消防員趕到現場最終將火撲滅。這段視頻在網絡上迅速傳播，網友們紛紛點讚。

深圳街邊電動車起火，熱心外賣員及學生合力救火（深圳衛視）

合力撲滅街頭火情 熱心人讓深圳更温暖

視頻中幾位外賣小哥聯手，迅速將周圍車輛搬離火源，避免火勢蔓延造成更多危險情況發生。三名學生臨危不亂，使用滅火器對起火車輛進行撲救。

在接受深視新聞記者採訪時，外賣小哥楊文義回憶道，自己在送餐路上看到了有電動自行車起火，火勢越來越大，眼看就要殃及周邊車輛，他迅速叫來旁邊的幾人，合力轉移鄰近火源的車輛。「深圳消防非常快，不到5分鐘就趕到現場，將火滅掉。」

這一瞬間我覺得特別温暖，正是因為有了這麼多熱心人士，深圳才會這麼温暖，當時我還是蠻感動的。

楊文義告訴記者，「我很喜歡深圳，有歸屬感、有家的味道。」

「一人一篇小論文！」全網為深圳三學生花式點讚

評論區一片讚譽之聲，記者注意到評論區有網友留言稱，三名學生分別來自深圳藝術高中和福田中學。

不少網友為三名學生的勇敢行為點讚：

「真的很勇敢」

「太棒了靚仔們，有勇有謀」



不少人感嘆「還得是深圳學生！」，還有網友@深圳消防「消防試卷送上」，@深圳公安「希望給三位學生送個見義勇為獎」。

更有網友幽默提議：

「幫你們報幾個興趣班以做答謝」

「一人獎勵一本試卷」

「這三位同學值得表揚，每人按此情此景寫一篇論文」



在這場突如其來的火情面前，從外賣員、學生到消防員，大家迅速反應，讓我們一起為他們點贊，願這份勇敢與智慧在城市的每個角落傳遞下去。