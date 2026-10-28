新娘婚宴請食外賣？黑龍江一婚禮專擺3圍享奶茶炸雞麻辣燙

10月26日，黑龍江大慶一網民發影片記錄，當天參加朋友婚禮的宴席，全是朋友為他們點的外賣，直呼「做夢都沒想到參加婚禮，能吃到這麼多外賣」。



新娘李女士介紹，婚宴共有30桌，她專門為朋友準備了3桌「外賣席」，每桌按1000元人民幣的餐標，10人為一桌，「點的就是奶茶、炸雞、麻辣燙之類的，都是年輕人愛吃的」。

婚宴共有30桌，她專門為朋友準備了3桌「外賣席」，每桌按1000元人民幣的餐標，10人為一桌。（南方新聞網）

李女士表示家人們都非常尊重他們的想法，婚宴都是他們自己安排的，她開玩笑道：「要不是為了配合長輩，整個婚宴我都想訂成外賣桌！」她說年輕人就該有年輕人的結婚方式，自己之前參加婚宴就不愛吃席面上的飯（傳統酒席菜餚），希望朋友想吃什麼就吃什麼。

新娘婚宴請食外賣打破傳統▼▼▼

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影片發布者、新娘的朋友馬女士告訴記者，婚宴上的外賣其實是她和其他朋友主動要求的，婚禮前開玩笑說「要不點外賣算了」，沒想到新娘真答應了。婚宴上的外賣，都是朋友點的自己想吃的東西。

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