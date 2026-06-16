新人花4.6萬擺酒　賓客食預製菜還遭提前清場　新娘當場三次落淚

6月14日，遼寧大連一名新人在當地「般佈酒店」舉辦婚禮，卻接連遭遇上菜延遲、菜品品質低劣、賓客被提前清場等一系列問題，一場喜事變得十分尷尬。



據新郎許先生介紹，此次婚宴共設9桌，單桌餐價4000元（人民幣，下同），含21道菜品，疊加場地費用後，總計向酒店支付46000元。雙方原本約定中午12點正式上菜，可直至下午1點，現場僅端上4道菜，全部菜品上完時已接近下午2點半。

不僅上菜嚴重超時，菜品也與預訂標準出入極大，部分菜餚口感不佳，其中蝦仁粟米這道菜更是僅有粟米不見蝦仁。多道菜品溫度偏低，部分食材還殘留碎冰，明顯未完全解凍，疑似使用預製菜。

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下午3點左右，婚禮尚未結束，酒店因承接下一場活動，直接要求在場賓客離場。許先生坦言，面對遠道而來的親友，自己滿心窘迫，新娘更是接連落淚三次。新娘也表示，婚禮一生僅有一次，這樣的狀況讓她難以接受，後續也不便再另行宴請親友彌補遺憾。

事件發生後，酒店相關負責人起初將問題歸咎於臨時消防檢查，稱餐飲設備無法正常使用，並提出退還場地費以及半數餐費的解決方案，但許先生對此並不認可，目前他已準備通過法律途徑維權。酒店工作人員回應稱，內部正與許先生協商賠償事宜，同時提醒後續籌辦婚宴的顧客，可將服務要求寫入合同，以此保障自身權益。

另有知情人士透露，該酒店婚宴廚師團隊為外包，當日酒店因款項問題與外包後廚未能達成一致，後廚人員拒絕正常工作，酒店無奈之下臨時選用預製菜應急。

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此外，公開訊息顯示，大連般佈酒店管理有限公司法人曾因拒不履行生效判決，被列為失信被執行人，同時被限制高消費，名下股權也遭到凍結。

此前，浙江杭州有一對新人在網上批評：他們特意選了市區一家知名酒店舉行婚宴，配套餐飲價格不菲，事後卻被親友告知「一桌16道菜裏有七成為預製菜」。近年來，預製菜市場緊靠外賣快餐文化迅速擴張，同時爭議也不少，有餐館使用預製菜不明確告知、預製菜品質量不過關、口味不佳，反映了預製菜市場還存在很多問題。對此，湖南省消保委第二屆律師團律師、廣東金橋百信（長沙）律師事務所律師張家榮作出了專業解答。

餐館使用預製菜不提前告知消費者，侵犯了消費者的哪些權利？

預製菜在給商家和消費者帶來便捷的上菜速度和高效服務的同時，也因其口味還原度低、食品安全衛生難以保證、不符合人體健康要求、標籤標示混亂等因素廣受詬病。一般說來，消費者到餐廳吃飯，通常都是衝著大廚的手藝，所以餐飲企業如果提供的是預製菜而非現製菜，應當提前告知消費者，由消費者自己決定是否繼續用餐，充分尊重消費者的知情權和選擇權、公平交易權。

中國《消費者權益保護法》明確規定，消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利。經營者向消費者提供有關商品或者服務的質量、性能、用途、有效期限等訊息，應當真實、全面，不得作虛假或者引人誤解的宣傳。若酒店、餐飲企業有意隱瞞真實訊息，給消費者製造大廚現做、食材新鮮的誤解，屬於沒有履行告知義務，侵害了消費者的知情權。情節嚴重的，還涉嫌消費欺詐。消費者有權要求實施消費欺詐的餐飲經營者承擔「退一賠三、最低五百元」的懲罰性賠償。