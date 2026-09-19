網購婚服¥29.9　婚禮只花1.6萬　「三無婚禮」成內地年輕人新寵

婚服29.9元（人民幣，下同）網購、婚車是自家車輛、攝影師是新郎朋友、沒有司儀……9月16日，山西晉城小夥辦的一場極簡婚禮火了。

9月17日，當事人張先生告訴記者，辦極簡婚禮的想法是愛人提出來的，整場婚禮算上酒席共花費1.6萬多元，節省下來的錢給愛人買了新手機，剩下的會用於出外旅遊，夫妻倆認為把錢花在實用的地方才是最重要的。



張先生今年25歲，和妻子已經戀愛4年。他說，妻子也曾幻想穿上婚紗的樣子，不過參加過幾次朋友婚禮之後，他們發現，坐在台下的親朋好友其實並不關注儀式多麼熱鬧，台上的新人穿得多麼隆重。於是，兩人在商量結婚儀式時，張先生的妻子提出了辦一場極簡婚禮的想法，張先生表示了認同。

張先生是一名外賣員，妻子在奶茶店工作，兩人每月的收入加起來是9000餘元。張先生說，他們了解到，辦場婚禮如果請一個司儀，兩個小時需1200元，找一個攝像要1000多元，婚紗最起碼要幾千元，再加上婚禮車隊等費用會是一筆不小的支出，兩人感覺將錢花在這些方面有些不值。

起初，岳父岳母不同意，以為是我們家不想花錢。

張先生說，後來他提出婚禮的預算不變，省下的錢會全部交給妻子，岳父岳母便同意了他們的想法。

婚禮的籌劃僅用了兩個月：

張先生和妻子的婚服採取了網購，其中，張先生的婚服29.9元，是一套黑色禮服；妻子的298元，是一套紅色馬面裙。

婚禮攝像是張先生的朋友，拍攝設備是用朋友的。

接親車隊頭車是張先生自家車輛，中間四輛是張先生在網上發視頻找的4位「繽果」車主，每人給了100元費用，後面則是朋友的車。

稍微高點的花費是家門口搭建的拱門，花費了888元。



張先生說，婚禮沒有請司儀，由村裏的長輩簡單客串，在進行了給父母敬茶和改口環節後，婚禮儀式就結束了，賓客們開始「摟席」。婚禮花費最多的是酒席的支出，因為親戚朋友不少，一共擺了20桌，每桌按照500元的標準。

婚禮結束後，張先生算了下共花費1.6萬多元，他將省下的兩三萬元全都交給了妻子。

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當下有越來越多的年輕人 選擇舉辦極簡婚禮

河南一對新人花200元在家辦婚禮 沒彩禮、沒婚慶、沒宴席 新郎稱妻子說要把錢留着過日子

近日，河南一網友分享自己的婚禮，在家裏簡單拜堂外加一頓燒烤慶祝。

7月23日，當事人馬先生告訴記者，計劃婚禮時，妻子反對大操大辦，稱把錢留着過日子。他們拍了幾百元的「廉價」婚紗照，花了200多元買蠟燭、喜字和喜糖，沒婚慶、沒宴席，他還偷偷給妻子買了秀禾服（民國風格的中式婚禮新娘服），妻子看到還「生氣」嫌浪費，但心裏很開心。

馬先生在家裏簡單拜堂外加一頓燒烤慶祝。（羊城晚報）

馬先生稱，岳父岳母沒要彩禮，囑咐他好好照顧妻子。

結婚當晚偷偷哭了很久，覺得委屈了妻子。

如今兩年過去，他們有了小寶寶，日子越過越好。他說，當時把喜糖留了下來，有矛盾時就吃一顆，以後也要好好努力，一定對妻子好。

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湖南一對新人辦「三無婚禮」獲點贊：無彩禮、無司儀、無伴郎伴娘，不搞儀式直接到場吃飯

近月，湖南嶽陽一對新人的「三無婚禮」在網絡上引發關注：無彩禮、無司儀、無伴郎伴娘，摒棄複雜儀式，僅以一場親友齊聚的家宴見證幸福。

新郎黃先生向記者還原了這場特殊的婚禮。5月5日當天，沒有專業司儀串場，沒有伴郎伴娘互動，僅由親友駕車協助接親，在自家屋前擺設10桌酒席，便完成了婚禮全過程。

黃先生的「三無婚禮」無彩禮、無司儀、無伴郎伴娘，僅以一場親友齊聚的家宴見證幸福。（羊城晚報）

黃先生與妻子李女士相戀兩年多，2025年底登記結婚。「老婆只要求拍攝一套婚紗照，戒指還是我執意要買的。」

黃先生說，籌備婚禮時，兩人一開始就達成共識，要辦一場「不折騰」的婚禮，而女方家人的開明態度更是讓這場極簡婚禮順利落地——岳母直言：

彩禮終究是要留給你們小家庭的，何必多此一舉。

談及選擇極簡婚禮的初衷，黃先生坦言，當下不少年輕人正被高額結婚成本所困擾，彩禮動輒十幾二十萬元，再加上婚宴、婚慶、婚車等開支，往往給新人及家庭帶來不小壓力。而極簡模式既省錢又省時省力，省下的資金可用於改善生活或作為家庭啟動資金。

在他看來，婚姻的浪漫從不依賴形式的鋪張。

婚禮不是秀場，日子才是主場。

黃先生直言，親友圍坐分享喜悦，這份純粹的團圓與真摯的祝福，就是最珍貴的幸福。

這場「三無婚禮」的走紅並非個例。

據《2026全國婚慶行業白皮書》顯示，2024年長沙舉辦簡約婚禮的新人佔比已達68%，其中僅舉辦小型答謝宴的佔23%；岳陽本地簡化婚禮流程的新人比例也在明顯上升。



越來越多「95後」、「00後」新人摒棄形式主義，將婚禮回歸到「見證愛情、團聚親友」的本質，用個性化選擇詮釋「我的婚禮我做主」的婚戀新主張。