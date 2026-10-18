台55歲心臟科名醫晚間騎電單車趕赴醫院救人　為閃避橘貓炒車身亡

他一心趕回醫院救人，自己卻再也沒能踏進手術室！台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科醫生朱志生，10月15日晚間接獲急性心肌梗塞病患搶救任務，騎電單車途中，疑為閃避突然竄出的橘貓，不幸摔車重創頭部，經搶救10月16日宣告不治，終年55歲。醫院10月17日發出聲明對外表達沉痛與不捨：「朱志生醫師是一位深受肯定的好醫師。」強調將全力協助家屬處理後事，陪伴度過艱難時刻。



朱志生在高醫體系醫院看診，每每診間都有上百名病患，守護無數病人心跳，親和力十足，常和病患和家屬話家常，因車禍身亡的消息傳出後，也令病患家屬震驚與不捨。

朱志生10月15日晚間接獲通知，院內有急性心肌梗塞病患急需進行心導管介入治療，他隨即騎乘電單車趕回醫院，未料行經高雄市鼓山區博愛一路433巷時，一隻橘貓突然從路旁竄出，疑因閃避不及發生碰撞，連人帶車重摔倒地，頭部受到嚴重撞擊。

原本趕著回醫院搶救病患的朱志生，最後竟成了被送進急症室搶救的傷患。事故發生後，他被緊急送往自己服務的高醫急症室，院方動員神經外科、重症醫療等跨科團隊全力搶救，無奈傷勢過於嚴重，歷經一天與死神拔河，10月16日下午1時27分宣告不治。

朱志生驟逝消息傳出，震撼台灣南部醫界，昔日同窗及醫界友人紛紛在社交網絡發文悼念，追憶他生前的溫暖與專業。

面對痛失醫療夥伴，台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院10月17日發表聲明表示「朱志生醫師是一位深受肯定的好醫師，對於此次意外的發生，高醫深感遺憾與不捨」。院方強調，治喪期間將全力支持並協助家屬，盡力提供一切所需的關懷與協助，陪伴家屬度過這段艱難時刻。

朱志生先前曾是高醫體系駐大同醫院的心臟科主治醫生，每次看診診間都有上百名病患候診，開診從早看到下午，診間桌上常擺了一杯咖啡提神。雖病患多，但朱志生面對家屬和病患的提問，都細心回覆，常鼓勵高齡病患「多動、心情放鬆可當百歲人瑞」，替病患開立新藥時，為讓家屬放心，會打趣說「這是吃了會讓他一整天都開心的藥」。發生閃貓自摔車禍驟逝，令病患家屬難過與不捨，從此失去一位「醫病至親」的好醫生。

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