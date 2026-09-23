16個月大女嬰誤吞電池26小時　食道腐蝕灼傷　醫生列5大高危異物

撰文：新華網
出版：更新：

近日，廣東陽江一名16個月大的女嬰突然嘔吐，因為孩子「能睡能喝」，家人懷疑是腸胃炎或積食，直到26小時後送醫拍片。

急診結果顯示，一枚圓形物體卡在孩子食道內，圓形高密度影在X光片上清晰可見，電池所在的食道位置已發生嚴重腐爛和灼傷。最終，醫生通過急診手術取出了鈕扣電池。

急診結果顯示，一枚圓形物體卡在孩子食道內（新華網）

醫生表示：電池在食道內停留2小時即可導致黏膜受損，6小時可能造成深層潰瘍，12小時可致深層組織壞死，超過24小時則面臨食道穿孔、氣管食管瘻、腐蝕主動脈導致大出血等風險。

同時醫生強調，小孩誤吞電池屬於特級急症，一旦懷疑孩子吞入鈕扣電池，必須立即為其禁食禁水，為急診手術做準備，並前往配備小兒消化內鏡，或具備耳鼻喉科急診能力的醫院就診。

相關文章：兒子誤吞電池！經歷18個月27次手術　媽媽覆述事發經過望提醒家長

+10

孩子吞下異物該如何正確應對？對照以下兩種情況，判斷是否需要立刻就醫

1. 可居家觀察

異物體積小、表面光滑、無毒性、無腐蝕性，孩子沒有嘔吐、持續咳嗽、呼吸急促等不適，可居家觀察，並及時諮詢專業兒科消化醫生。

2. 必須馬上就診

異物邊緣尖銳、長度較長，或是帶有毒性、腐蝕性，需第一時間到消化專科就診，由醫生評估內鏡或其他干預方案。

1歲女童誤吞髮夾 出現反白眼症狀 終靠高纖蔬菜將其排出體外

誤食這5類高危異物　務必就醫

1. 鈕扣電池

尺寸偏大的鈕扣電池極易卡在食管第一道狹窄處，腐蝕損傷進展極快：食管內的唾液、黏液屬於電解質液體，電池正負極遇濕潤環境會發生電解反應，生成強腐蝕性氫氧化鈉。僅2小時就會造成食管黏膜糜爛、重度損傷，數小時內可誘發食道穿孔。

2. 磁力珠 / 強力磁鐵

巴克球（磁力珠）、磁力積木、磁吸拼圖等玩具磁性極強。若吞下兩顆及以上磁珠，會隔着胃腸黏膜相互吸附擠壓，造成局部腸管缺血壞死、潰爛穿孔。

3. 尖銳物品

魚刺、別針、金屬碎片等會劃破消化道，引發出血、穿孔；若影像學隨訪顯示異物持續向下移動、無卡頓滯留，可短期居家複查觀察。

兒童安全｜男童誤吞拉環致呼吸困難 照X光無果 母靠醫學雜誌救兒

4. 吸水膨脹珠（「水寶寶」）

進入腸胃後會吸收體液快速膨脹，若吞食數量多、膨脹體積過大，極易堵塞腸道，引發腸梗阻。

5. 腐蝕性化學物品

廚房重油污清潔劑、冷氣機清潔劑、高活性洗衣凝珠等強酸強鹼類物品都具備強腐蝕性。一旦誤服，切勿大量飲水稀釋，會擴大腐蝕創面，需立刻送醫交由專科處置。

相關文章：氣球竟藏窒息風險！吞入氣管幾乎無法取出　比噎親花生葡萄更恐怖

+3
5歲童遭同學放電池入耳送院手術　附耳內異物處理方法勿自行夾出小孩誤食電池會令腸道破裂危及生命 醫生拆解三招處理方法女童誤吞異物窒息　爸媽千鈞一髮拍出　驚見這物女兒每天竟都在用女童誤吞水晶寶寶！家長不明沒不適怎要留院　醫生詳解情況多緊急1歲幼兒誤吞「這玩具」致腸道破裂！醫生稱「2大物品」吞下極危險兒童家居安全｜10大兒童家居意外 跌傷/哽塞/燙傷/勒傷/誤服藥物
兒童安全
嬰兒健康
家居安全
意外受傷
兒童健康
新華網
健康一家人
來稿