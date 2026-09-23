16個月大女嬰誤吞電池26小時　食道腐蝕灼傷　醫生列5大高危異物

近日，廣東陽江一名16個月大的女嬰突然嘔吐，因為孩子「能睡能喝」，家人懷疑是腸胃炎或積食，直到26小時後送醫拍片。



急診結果顯示，一枚圓形物體卡在孩子食道內，圓形高密度影在X光片上清晰可見，電池所在的食道位置已發生嚴重腐爛和灼傷。最終，醫生通過急診手術取出了鈕扣電池。

急診結果顯示，一枚圓形物體卡在孩子食道內（新華網）

醫生表示：電池在食道內停留2小時即可導致黏膜受損，6小時可能造成深層潰瘍，12小時可致深層組織壞死，超過24小時則面臨食道穿孔、氣管食管瘻、腐蝕主動脈導致大出血等風險。

同時醫生強調，小孩誤吞電池屬於特級急症，一旦懷疑孩子吞入鈕扣電池，必須立即為其禁食禁水，為急診手術做準備，並前往配備小兒消化內鏡，或具備耳鼻喉科急診能力的醫院就診。

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孩子吞下異物該如何正確應對？對照以下兩種情況，判斷是否需要立刻就醫

1. 可居家觀察

異物體積小、表面光滑、無毒性、無腐蝕性，孩子沒有嘔吐、持續咳嗽、呼吸急促等不適，可居家觀察，並及時諮詢專業兒科消化醫生。

2. 必須馬上就診

異物邊緣尖銳、長度較長，或是帶有毒性、腐蝕性，需第一時間到消化專科就診，由醫生評估內鏡或其他干預方案。

誤食這5類高危異物 務必就醫

1. 鈕扣電池

尺寸偏大的鈕扣電池極易卡在食管第一道狹窄處，腐蝕損傷進展極快：食管內的唾液、黏液屬於電解質液體，電池正負極遇濕潤環境會發生電解反應，生成強腐蝕性氫氧化鈉。僅2小時就會造成食管黏膜糜爛、重度損傷，數小時內可誘發食道穿孔。

2. 磁力珠 / 強力磁鐵

巴克球（磁力珠）、磁力積木、磁吸拼圖等玩具磁性極強。若吞下兩顆及以上磁珠，會隔着胃腸黏膜相互吸附擠壓，造成局部腸管缺血壞死、潰爛穿孔。

3. 尖銳物品

魚刺、別針、金屬碎片等會劃破消化道，引發出血、穿孔；若影像學隨訪顯示異物持續向下移動、無卡頓滯留，可短期居家複查觀察。

4. 吸水膨脹珠（「水寶寶」）

進入腸胃後會吸收體液快速膨脹，若吞食數量多、膨脹體積過大，極易堵塞腸道，引發腸梗阻。

5. 腐蝕性化學物品

廚房重油污清潔劑、冷氣機清潔劑、高活性洗衣凝珠等強酸強鹼類物品都具備強腐蝕性。一旦誤服，切勿大量飲水稀釋，會擴大腐蝕創面，需立刻送醫交由專科處置。

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