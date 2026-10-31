Topps Chrome x Jennie收藏卡炒價秒插水　他們的暴富夢5天就結束

上周，一套Jennie收藏卡的推出，讓中國卡迷稱之為iPhone時刻。這款由Topps與BLACKPINK成員Jennie推出的聯名產品，短時間內在國內化身財富想像，吸引到了足夠多人的關注，而後又迅速退潮，前後不過五天。



文：渣渣郡

但在想像破滅之前，這款產品的境遇，已經把中國收藏卡領域的慾望、野心與失序，推到了台前。

10月17日，我花30塊錢（人民幣，下同）上組，中了一張/50的拍立得金折，剛看見中卡的時候我沒當回事，看見群裏說起飛的時候，價值小萬（約1萬至4萬元）的時候，我都驚了。

小J回憶，他是國內第一批上組開盒的玩家。

Jennie的收藏卡，大概是近年發售價千元以下的產品中最亮眼的一款。包裝盒採取一拉即展的設計，開盒的瞬間，海報也隨之展開，儀式感拉滿。組隊團拆第一天，不少玩家就羨慕了KPOP的粉絲吃得真好。

【圖輯】Topps Chrome x Jennie＠BLACKPINK收藏卡▼▼▼

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但比巧思包裝更快抓住玩家注意力的，是價格。隨着首批卡片被拆出，卡淘、閒魚和eBay上陸續出現掛單以及少量、卻驚人的成交記錄，這些數字在群聊裏被反覆轉發，成了玩家判斷這套卡值多少錢的最初參照。

小J說：

卡牌市場在新系列剛上的時候往往最貴，也有很多人會頂價，這一點大家都知道，但當天看見這些數字的時候，大家都覺得很樂觀，因為都聽說過飯圈的消費力嘛，所以中卡的當天，物流還沒到呢，大家就已經拿着中卡的截圖開始去閒魚掛拍了。

今年8月，收藏卡公司Topps宣佈與BLACKPINK成員Jennie推出聯名收藏卡。在上海的MOJO卡展上，我親眼見識了粉絲們排起長龍、等待抽籤購買的盛況。當時，這款產品的官方售價是619元。

兩個月後，10月17日下午，國內球星卡開盒平台已經出現了大量拼團開盒的車隊。按照當時的拼團價格計算，一盒Jennie收藏卡在二級市場上的售價已經達到1300元左右。考慮到過去兩年全球收藏卡市場的行情，這樣的溢價雖然不低，但也算不上稀奇。

不過，這個價格只是剛剛開始，接下來的漲勢，還是超出了許多人的預期。在小J上組中卡後的數小時裏，未開封的Jennie產品在二級市場價格持續狂飆，到了10月18日，一盒Jennie收藏卡的價格已經飆升到了2500元左右。

盒子價格飛升的同時，在國內重要的卡牌交易平台卡淘上，Jennie聯名卡的價格同樣開始狂飆突進。一盒平均3、4張的銀折卡，能賣到200元左右；一張印量高達250張的限量卡，經過50次競價，最終拍出了3000元的價格；甚至連拆完卡牌後剩下的空包裝盒，都有人願意花200元購買。

空盒也能賣200元 看看Topps Chrome x Jennie＠BLACKPINK收藏卡開箱畫面▼▼▼

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這些數字意味着什麼？按照產品平均配置，一盒Jennie收藏卡包含兩包，共有3張銀折卡、1張帶編號的限量卡，以及6張普通基礎卡。如果以10月17日至21日國內二級市場的部分成交價格粗略計算，即便沒有開出什麼稀有卡牌，把卡牌和空包裝盒賣掉，理論上就有機會收回當時2500至3000元的整盒成本。

這意味着，在那個短暫而瘋狂的時間窗口裏，原本充滿不確定性的開盒，突然變成了一樁看起來穩賺不賠的生意。只要買到盒子，開出普通卡就能回本；運氣稍微好一點，開出熱門選圖或者低編號限量卡，就可能大賺一筆。

於是，這種財富想像，讓原盒價格在10月17日-22日期間曾最高達到了3000元的水平，人們讚許它是良心盒子，稱讚飯圈幾乎無窮無盡的強勁消費力，讚許Jennie聯名卡是收藏卡牌行業的iPhone時刻，是大珍妮時代。

元宇宙卡牌市場運營主管Allen告訴我：

這個系列太破圈了，剛開始的時候幾乎1小時就一個價，之前倒騰3C、球鞋的黃牛，現在都跑過來炒Jennie的盒子了。

當人們把目光聚集在Jennie卡牌上的時候，市場對這套收藏卡的追捧，已成一場瘋狂的搶購，最誇張的一位從廣東直奔長沙，花16萬面交了一張3/5編的jennie親簽卡牌。

Topps Chrome x Jennie卡最初的求購訊息。（那個NG）

在網路上流傳的交易截圖中，甚至出現了荒誕的撬單橋段，一些買家為了搶到Jennie卡牌，主動聯繫已經成交的賣家，提出支付額外的補償，只求對方取消原有訂單，把卡牌轉賣給自己。

然而，撬單遠不是這場搶貨狂潮中最荒誕的事，隨着行情暴漲，很多原本約定好1300元/盒的交易，也在2000元+/盒的時刻接連遭到違約。

在收藏卡市場，由於許多產品採用預訂發售的形式，賣家往往會在正式到貨前（中籤）就開始銷售，正常情況下，買賣雙方提前約定價格，等產品到貨後再完成交付。

然而，由於Jennie卡牌的價格在短短幾天內翻了一倍，情況就發生了變化。在社交媒體上，不少玩家抱怨在Jennie大時代期間，自己此前低價預訂的卡牌，突然遭到了賣家的強制退款。

而這場跑單風波，波及的遠不止個體消費者。10月20日前後，國內多個上組車隊（眾籌開卡）也開始出現違約、退款的情況。有的是上游供貨商面對暴漲的行情，選擇違約不再供貨；有的則是卡社自己發現此前的定價太低，不願再按原價履行約定。

從個人賣家到上游供貨商，再到組織開盒的卡社，價格暴漲帶來的利益誘惑，開始沿着整條交易鏈迅速蔓延。而這場瘋狂，也很快從線上燒到了線下。

10月20日前後，正值Jennie卡牌行情最瘋狂的階段，名創優品補貨，開始在國內部分門店和天貓銷售Topps與Jennie推出的聯名收藏卡。在四位數溢價面前，原本面向粉絲和收藏者的普通零售活動，也逐漸變成了爭奪低價貨源的戰場。天貓限時發售的產品在20號22點瞬間售罄，而幾家發售的線下門店，則重現當年鞋市榮光，一大幫人開始徹夜排隊。

剩下的畫面大家都很熟悉了，幾年前優衣庫（Uniqlo）Kaws、Yeezy發售都有過一輪了：有人凌晨到門店，發現前門已經排了一大票人，還有人凌晨趕到，卻因為插隊產生的秩序糾紛，得到了門店取消發售的通知。

KAWS聯乘UNIQLO系列設計。（UNIQLO）

當人們覺得Jennie卡價只是剛剛起飛的時候，它的價格開始在二級市場的價格迅速下墜，到了10月22日，已經沒有人再說大珍妮時代了。球星卡博主@FCBN11在自己的社交媒體賬號中，將後大珍妮時代稱為大退款時代。很多心懷Jennie必飛信念、問就是熱愛的卡迷，在二級市場價格閃崩之後，紛紛以卡品有瑕疵為由申請退貨退款。

小J這樣認為：

所有的潮玩市場邏輯都一樣，首周都是韭菜周。只是都沒想到Jennie卡牌會漲得那麼快，也沒想到會跌的那麼快，很多中卡朋友還沒等到Jennie的卡牌到，二級市場價格上已經下來了，最終這個遊戲只有賣盒子的真正賺到了。

當卡價飛升與泡沫收縮在同一時間發生，大量投機的、恐慌的Jennie卡牌開始大量出現在二級交易市場，這種恐慌性擠兑又進一步作用於價格之上。

截至10月29日下午，Jennie卡牌在卡淘成交已近2萬筆，各類卡牌均出現不同程度的下跌，除了/50（意為限量印刷50張）以下的折射卡和簽字卡價格相對穩固外，其他級別卡牌均已泯然眾人，而Jennie的未開封產品價格在二級市場回落到1200元左右。

Allen認為：

卡盒和卡在二級市場的表現成正比，Jennie這個系列難言雪崩，還是有價。所有的系列都有過一輪，只是大家預期太高了，然後現在泡沫又沒了。

Jennie作為KPOP的元年系列，很多球星卡出身的粉絲曾經對韓娛粉絲的購買力抱有極大期待，覺得全球目前影響力強大收藏卡公司Topps推出的卡牌，怎麼樣也比小卡更具吸引力，因此不少人在開始都抱着撈一把的心態瘋狂上組。

但後來的市場表現讓人着實破防，因此他們在社交媒體上發出了靈魂拷問，說好的購買力呢？咋不炒了？這件事甚至演變成了一場不大不小的爭論，娛樂粉絲嘲諷，最後被割的只有你們卡圈老哥。

韓娛小卡玩家Melissa告訴我，收藏卡和小卡存在一個根本區別：

收藏卡是放遠，小卡是拉近距離。

Melissa跟我介紹，韓娛小卡從專輯普卡、預購特典、地區限定，到簽售、快閃和演唱會限定，擁有複雜的收藏等級，位於頂端的親簽拍立得，甚至可以賣出驚人的價格。

但這種稀缺性，不僅因為它難以獲得，還因為它可能記錄着一次簽售、一場演唱會，或者偶像某個無法複製的瞬間。

與此同時，跟球星卡相比，粉絲會對小卡選圖則更為關注，即便兩張卡的稀缺程度相同，細微的動作差異，也可能造成明顯的價格差距。尤其是自拍小卡最受歡迎，它們不像官方寫真那樣精緻，卻能讓粉絲感受到偶像分享私人生活的親密感。

在這次網路粉絲與卡圈玩家的交流中，後者往往認為Topps提供的有趣設計、美麗選圖理應獲得粉絲的青睞，但這些性感、時尚的官方棚拍寫真，對於很多小卡玩家來說並沒有滿足他們小卡收藏中的親切感、現場參與感。「這當然是一次成功的商業策劃，但如果從我角度來說，如果這套產品裏增加一些未公布寫真的簽字卡，把一些折射卡歸於地區限定或是活動限定，我相信它對於Jennie粉絲群體的影響力肯定會更大……」Melissa說。

Jennie粉絲小L也印證了Melissa的說法：「這套產品的確很精緻，但其中的不少內容都是Ruby宣傳期出現過的內容，所以卡牌本身的造型並沒有特別吸引我。」

就在Jennie卡經歷這場暴漲暴跌的同時，BLACKPINK另一位成員Lisa，也與美國收藏卡品牌ESCO推出了自己的聯名卡牌。這當然與近年來K-pop明星不斷進軍歐美市場有關，對於收藏卡公司來說，這些擁有龐大全球粉絲基礎的明星，意味着一片尚未被充分開發的市場，在未來，這種跨界只會越來越多。

而對於中國收藏卡市場而言，Jennie大時代的故事，更像是一堂生動的教育課。他們原以為，Jennie會為收藏卡帶來一場重新定義市場的iPhone時刻。然而，五天後，人們才發現，這場狂歡沒有重新定義飯圈的消費方式，本被視為獵物的人，也沒有成為這場財富遊戲的接盤者，他們只是冷眼旁觀了一場由別人替自己編織的暴富幻夢。而這場狂歡，最終暴露的，不過是一個群體對一個群體的集體誤解。

因為粉絲的購買力不是數字，而是一群有着自己喜好與選擇的人，當人們把財富想像建立在前者之上的時候，所謂的財富奇蹟，最終也只能是一場自我收割的鬧劇。

【本文獲「那個NG」授權轉載，微信公眾號：huxiu4youth。】