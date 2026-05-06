五一｜外地車泊河北夜市未及時駛離：垃圾淹沒車頂、被人掰斷車牌
撰文：許靖雯
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5月6日，一段「外地車誤入夜市被堆滿垃圾掰斷車牌」的影片登上微博熱搜。一輛白色私家車疑未在河北石家莊的正定夜市開市前駛離，車身被人堆滿垃圾、掰斷車牌，車窗更寫上了辱罵文字。目前車輛已被移走，當地城管介入調查。
5月3日晚，有司機將車輛停泊在正定夜市，疑阻礙夜市擺攤及主要道路引發民眾不滿，後來陸續有人在車上堆滿膠袋、餐盒、果皮等垃圾，將車輛層層覆蓋，車窗還被寫上侮辱性文字。
據悉，該區域日間用作露天停車場，下午4時半後清場轉為夜市攤位區，高峰期可容納600多個攤位，是當地的網紅夜市場地。
有網民猜測，車主是外地遊客，因不了解當地夜市清場規則才未及時駛走車輛。
有目擊者在網上發文指，事發時目睹一名男士將吃剩的骨頭放在車頂，然後走到車尾掰斷車牌。影片在網上廣傳後，不少網民怒斥「可以打電話讓車主挪車，這麼做不厚道」、「損壞他人財物已是違法行為」，還有人說「五一期間出事故，河北文旅天塌了！」
有網民指，下午4時半後，該停車區域會清場，轉為正定夜市的攤位區，但因白色私家車停泊在夜市核心位置，導致攤位未能如常擺攤，周邊三條支路全面癱瘓，人流、物流雙雙受阻，因此才有人憤怒往車上丟垃圾及毀車。
另有知情者稱，夜市管理方曾多次致電車主催促駛走車輛，但對方當時處於景區，因人多未能成功打車，一直沒有回夜市駛走車輛。
正定夜市近年來以「白天停車場、晚上美食城」的潮流式運營模式爆紅，佔地逾1萬平方米，日均客流量巨大。夜市停車場入口設有「廣場為夜市區，下午四點半以後禁止停車」的告示牌，但因外地遊客不熟規矩，夜間停車的事件時有發生。
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