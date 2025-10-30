萬聖節｜隧道驚見「長髮女鬼」　司機事後出車禍　監視器畫面曝光

台灣基隆市中山區中山隧道26日發生一起疑似扮鬼嚇人案，一名司機行經隧道，突然看到一旁有著長髮披肩、全身黑衣的女子，嚇得他立刻拍下畫面，再前往媽祖廟擲筊，事後還因精神不濟摔車。



對此，基隆警方調閱監視器曝光真相，疑似有三人為了拍萬聖節影片，涉違反《社會秩序維護法》，通知三人到案說明。

台灣基隆中山隧道見詭異黑影

中山隧道見詭異黑影 司機事後嚇到摔車

一名賴姓男子表示，26日晚間約7時左右，當時正要前往中華路便利店領錢，行經中山隧道，看到一名長髮女子著全身黑，且背對車道，嚇了一跳；領完錢後，再返回隧道確認，這時女子面對車道，立刻捕捉照片。

監視器曝真相 三人疑為拍萬聖節影片：

他表示，當天遇到心裡有陰影，晚上也睡不好，後來在自家下坡路段不小心摔傷。他直言，確定是人為因素的話會比較放心，還是希望以後若有拍片或拍照行為，應該要做更詳細的警示與作為，確保安全。

基隆警方事後調閱監視器，確認疑似有三人涉案。監視器畫面可見，當時白色車輛停靠在隧道中，車上有三人、一人開車，後來疑似一男一女下車走動，男子先跑到對向車道，隨後替女子拍照，最後加速離開現場。

據了解，三人為了萬聖節需拍攝宣傳影片，才選擇在隧道拍素材。其中李姓、岩姓犯嫌於29日晚間8時30分到案，另名江嫌將於今日到案。

警方說明，三人可能涉違反《社會秩序維護法》第63條，及《道路安全處罰條例》第55條臨時停車，其中岩姓女子涉違反《道路交通管理處罰條例》第78條，已被舉發。警方將持續調查，依法辦理。

