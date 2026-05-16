紅火蟻深圳出沒　看到路邊這種小土丘別碰　25歲行山女被咬急送院

工作之餘，不少深圳人喜歡安排各種戶外活動，親近自然，放鬆釋壓。但是，好山好水好風景的表象背後也藏着一些不可忽視需要防範的致命風險。比如說，在路邊、草地、公園、山坡看到這種小土包千萬別踩！因為那可能是紅火蟻的巢穴，如果不小心被咬，嚴重可致命。深圳近日已有人「中招」，當時情況還挺危急。



事發當天13:41，深圳120接到一個來自排牙山山頂的報警：一名25歲女子6小時前在爬山過程中被螞蟻咬傷，出現全身廣泛皮疹、顏面浮腫、頭暈等過敏反應。

深圳一名25歲女子在爬山過程中被紅火蟻咬傷。（深圳晚報）

曾有廣西女子被咬後死亡 看到這些小土丘千萬別踩：

深圳120調度員立即派出葵涌人民醫院120救護車，同時啟動航空救援「醫療-航務雙簽派機制」。救護車接到指令後火速奔向山腳，但輪值航空班的香港大學深圳醫院急診科醫療簽派通過後，航空救援卻未能啟動：因為事發地點在禁飛範圍內，執飛的東部通航公司航務簽派未通過。

深圳120調度員一邊視像連線現場人員進行急救指導、觀察病情，一邊聯繫壩光消防救援站聯動開展救援：

14:02，120急救醫護人員到達排牙山山腳下，與壩光消防救援站13名消防人員會合後，攜急救設備、腎上腺素和抗過敏藥物徒步前往山頂。

15:08，女子出現呼吸困難。120調度員收到現場人員反饋後，立即連線香港大學深圳醫院急診科醫生進行三方視頻指導。

15:45，救援人員趕到山頂。120急救醫護人員經查體並再次確認是紅火蟻咬傷後，立即開通靜脈通路，給予地塞米松等藥物。

16:01，用藥後女子情況明顯好轉，生命體徵平穩。消防人員開始將女子轉移下山。

18:38，天色已暗，眾人終於將該女子送上救護車。後經救護車就近送入葵涌人民醫院急診科繼續觀察治療，該女子順利康復出院。



紅火蟻為何有這麼大的「殺傷力」？

紅火蟻，原產於南美洲巴拉那河流域，被稱為「世界公認的100種最具危險入侵生物之一」，並已被列入全國農業、林業和植物檢疫性有害生物。

香港將軍澳也有 還能組成「巨型蟻球」在水面漂浮 點圖看更多紅火蟻相關照片（慎入）：

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從外形上看，紅火蟻與普通螞蟻很像。唯一的區別是：

普通螞蟻體色為黑色；

紅火蟻體色偏紅。



紅火蟻常將蟻巢築於開闊、陽光充足、食物豐富的地方，如公園綠地、草坪、空地、荒坡、果園、農田、水源保護區等。蟻巢一般高出地面10厘米以上，形成拱形或沙堆狀蟻丘，內部呈蜂窩狀。基本上來說，你喜歡的地方，恰巧紅火蟻也喜歡。

有別於普通螞蟻，紅火蟻攻擊性很強。一旦蟻巢受到干擾，紅火蟻便會火速出擊，順着人腿往上爬，用大顎咬住皮膚，再用腹部蜇針注入毒液蛋白，會立即使被咬人產生劇烈灼熱感（紅火蟻名稱由來），局部皮膚形成紅斑、水泡、硬腫，有癢感。水泡破裂，還可引起細菌性的二次感染。即使癒合，也會留下黑色疤痕。

此外，紅火蟻毒液中的毒蛋白不僅會讓容易過敏的人出現臉紅、蕁麻疹、呼吸困難等症狀，還會讓重症患者在幾分鐘內產生休克，甚至死亡。

據媒體此前報道，2021年7月24日，廣西玉林一女子被紅火蟻咬傷後高燒住院，但是第二天，該女子覺得沒什麼大事，就擅自離院了，結果下午被發現身亡在家。

紅火蟻全家福。（雲南省林業和草原局官網）

被紅火蟻咬傷該怎麼做？

程度較輕的話

用清水或肥皂水清洗被叮咬部位，可用涼水或冰塊對被叮咬部位進行冷敷。注意保持被叮咬傷口清潔，千萬不要用手搔抓，以免導致繼發感染。必要時在醫生指導下使用抗組織胺藥劑，以緩解過敏反應。

有過敏病史或被叮咬後反應較嚴重的話

敏感體質人群可能會產生過敏反應，出現較嚴重過敏、呼吸困難、發熱、頭暈等現象，應立即就醫。

如何預防紅火蟻叮咬？

做好防蟻準備

外出遊玩時，應儘量穿長褲、長袖、高腰鞋和長襪，必要時可以穿雨靴，防止紅火蟻叮咬裸露皮膚或爬到身上。

保持清潔

避免在戶外進食或在地面任意放置食物，因為食物很可能引來紅火蟻。保持環境清潔可有效減少紅火蟻的出現。

學會識別紅火蟻巢穴

注意觀察地形，紅火蟻有一個較為明顯的特徵是會搭建蟻巢，看到草地上隆起的小堆鬆鬆的泥，像拱起來的沙包，千萬別踩踏，很可能是紅火蟻的巢穴。

發現立即上報

發現可疑的紅火蟻蟻丘，應用明顯標誌標記可疑蟻丘，避免踩踏，立刻遠離，並向有關管理部門報告，由專業技術人員來對紅火蟻進行防治，切勿個人進行處置。