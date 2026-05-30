恙蟲病︱39歲網紅哈尼小微被蟲咬後身亡　死前喉嚨爛至無法進食

內地網紅哈尼小微因感染恙蟲病於5月27日凌晨宣告不治，享年39歲。家屬證實，她遭恙蟲叮咬後未及時就醫，導致病情惡化，最終在入院數日後病逝，當日下午隨即被安葬。



根據《都市時報》報導，出生於1987年的哈尼小微是哾尼族人，因此以「哈尼小微」作為藝名從事網路直播。她在雲南長大期間曾赴東南亞金三角地區工作，社群帳號內容涵蓋哾尼族文化介紹、個人心情抒發，以及異鄉打工的艱辛經歷，累積超過3萬名粉絲。

哈尼小微突然離世的消息震驚不少粉絲。（B站截圖）

哈尼小曾赴東南亞工作 身體惡化返雲南就醫已太遲（了解更多）：

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哈尼小微的多位好友與胞弟表示，她平時熱衷於網路直播活動，但近期已有一段時間未開播。好友原本以為她只是日常休息，未料她身體不適卻隱瞞病情。直到身體狀況惡化，她才從東南亞返回雲南就醫。

家屬指出，醫師診斷她罹患恙蟲病，但因錯過黃金治療期，入院數日後即宣告不治。醫療人員表示，她因喉嚨感染嚴重，離世前數日已無法進食。

恙蟲病又稱叢林型斑疹傷寒，主要傳染源為老鼠。當人類被帶有病菌的恙蟎幼蟲叮咬時，病菌隨之侵入人體。此疾病在人群中普遍具有易感性，尤其頻繁出入果園、山林、草叢及城郊綠化帶的田間農戶、戶外工作者、出遊民眾與孩童，都是遭恙蟎侵襲的高危險群。

恙蟲幼蟲。（台灣疾病管制署）

根據台灣疾管署資料，恙蟲病由帶有立克次體的恙螨叮咬傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。患者潛伏期約9至12天，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，為此疾病的重要特徵。

醫學專家指出，恙蟲病的發病具有鮮明的季節性特徵。以亞洲南方地區為例，每年5月至10月為疾病高發期，並在6月至8月達到發病高峰；北方地區則多集中在秋冬季節。地域與氣候的差異會直接影響恙蟎的活動頻率，進而決定疾病的傳播節奏。

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