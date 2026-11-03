大熊貓花花吐白沫舔腳疑現刻板行為　成都基地揭換食過渡期真相

成都大熊貓繁育研究基地的「網紅明星」花花（本名：和花），近日被遊客發現疑似出現刻板行為，包括吐白沫、舔腳等。

成都大熊貓繁育研究基地工作人員稱，白沫主要源於持續咬合及口呼吸等口腔運動，基地會一直密切留意花花的動向，並積極介入干預。



有遊客反映，花花近期出現磕牙（磨牙）、吐白沫、舔腳、飼養員呼喚無反應等情況，擔心其健康有問題。

大熊貓花花被遊客發現疑似出現刻板行為，包括吐白沫、舔腳等。（影片截圖）

大熊貓花花被遊客發現疑似出現刻板行為，包括吐白沫、舔腳等。（影片截圖）

成都大熊貓繁育研究基地工作人員稱，大熊貓的食物從竹筍過渡到竹子的階段，部分個體會出現一定非期望行為（對動物或管理者造成困擾或損害的行為）；白沫主要是由於動物持續咬合、口呼吸等口腔活動導致；熊貓基地一直密切關注花花的行為表現，並積極進行干預。

公開資料顯示，花花是一隻雌性大熊貓，譜系號1237，2020年7月4日與雙胞胎妹妹「和葉」在成都大熊貓繁育研究基地出生。母親是大熊貓「成功」，父親是海歸大熊貓「美蘭」。

2026年7月，大熊貓花花迎來6歲生日。（微博@iPanda熊貓頻道）

大熊貓花花因身材短小圓潤如「三角飯糰」、性格乖巧機靈、聽得懂四川話、行動緩慢、外形可愛而辨識度極高，自2023年起在內地社交平台上爆紅，在海內外均擁有大批粉絲。

因為天生右後腿腳掌外翻，花花是熊貓基地唯一一隻不會爬樹的熊貓。而下顎較短也使她吃筍比其他大熊貓更困難，常常被奪走竹筍，幸獲得飼養員譚爺爺額外加餐。