深圳鐵皮房做出金獎陶瓷！15萬創業連虧5年逆襲一單狂賺300萬美金

撰文：深圳報業
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從經濟特區到APEC會客廳，深圳的出海故事正在書寫新的世界註腳。由「學習強國」深圳學習平台聯合深圳報業集團出版社推出的大型訪談節目《破局者說Ⅱ：我的出海故事》，將鏡頭對準從深圳走向全球的先鋒企業與人物，講述他們的出海歷程與時代故事。

本期節目走進深圳市斯達高瓷藝有限公司（簡稱「斯達高」），對話其創始人、總工藝師詹培明。這位生於潮州彩瓷世家的手藝人，從深圳一間鐵皮房起步，連續八屆捧回SGIA（國際絲網印刷及製像協會）網印大賽陶瓷類金獎，把中國瓷器銷往全球110多個國家和地區，走出一條憑藉文化與工藝闖世界的出海路。

深圳市斯達高瓷藝有限公司創始人、總工藝師詹培明。（深圳報業）

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「把自己禁錮在潮州，那不行」

1985年，詹培明去了一趟德國，第一次看清海外市場的口味：不少外國人更青睞的是色彩鮮豔、構圖精美的現代瓷。「我們捧着幾百年的手藝，人家卻在用另一種語言做瓷。」

這個世界很大。「你要是把自己禁錮在潮州，看不到外面在發生什麼，那不行。」詹培明說，他的選擇是「走出去」。

1989年，詹培明揣着15萬港幣來到深圳辦廠。（深圳報業）

四年後的1989年，他揣着15萬港幣來到深圳辦廠，在這座沒有瓷土的城市裏，借這個窗口，把瓷器賣向海外。

一張「門票」，敲開歐美市場

起步是難的：做陶瓷花紙、做貼牌代工，廠子連着虧了五年。「五年的窟窿，用什麼填？用熬。」1995年，一個德國客戶把廠子從頭看到尾，越看越吃驚：深圳一間鐵皮房裏的廠子，也能把瓷器做得這麼講究。

2002年，斯達高設計製作的工藝陶瓷掛盤《蛇年》年曆掛盤第一次拿下SGIA網印大賽陶瓷類金獎。（深圳報業）

真正的轉折在2002年。斯達高做出無鉛無鎘的陶瓷貼花紙和日用陶瓷。別小看「無鉛無鎘」這四個字——鉛鎘溶出量要經得起「美國加州65號提案」的檢測，這是進歐美市場的一張門票，當年能過這道關的中國企業很少。同年，斯達高設計製作的工藝陶瓷掛盤《蛇年》年曆掛盤第一次拿下SGIA網印大賽陶瓷類金獎；2004年、2006年，又分別以《龍袍》掛盤、《熊貓·九寨溝之春夏秋冬圖》再奪兩金。行內人管這個獎叫「陶瓷界的奧斯卡」，斯達高連續捧了八屆回來。

斯達高瓷器在國際獲獎無數。（深圳報業）

訂單像雪片一樣飛回來了

有了自主花紙，斯達高一步一步打進了國際市場。

海外客戶是用訂單投票的。有幾年，幾個老客戶嫌報價高，轉頭去找其他同行。詹培明沒去追客戶，產品也沒降價。兩年後客戶自己回來了，其中一位說了句實話：

報價比你低10%的公司，次品率卻高達15%，算總賬其實是『兩虧』。

2008年全球金融危機，海外訂單一個接一個暫停，詹培明對員工說：「屬於斯達高的訂單，只是暫時被阻隔了，一個也不會少。」

危機一過，訂單像雪片一樣飛回來。第105屆廣交會上，一位澳洲老客戶一次訂下300萬美元的貨，交貨期一度從120天延到180天。

從一隻鳥、一片湖到110多個國家的餐桌

早年，行業裏給詹培明起了個名號，叫「一支玫瑰掃天下」。可後來太多人跟風，他索性另闢一條路：生態攝影。

詹培明為航拍火烈鳥，他前前後後寫過七次遺囑，後來成了一幅瓷板畫，叫《天途》。（深圳報業）

最險的一次，是在肯尼亞的麥加底湖。為航拍火烈鳥，他前前後後寫過七次遺囑。那一疊火烈鳥和深綠的湖水照片，後來成了一幅瓷板畫，叫《天途》。廣交會上，有採購商當場拍板訂下4個櫃，一櫃5萬件，一次就是20萬件。

文化出海，歸根到底，取決於你能不能做出高質量、有內涵的產品。
詹培明

深圳沒有一寸瓷土，也沒有一條傳承了幾百年的窯脈。可詹培明偏偏在這座城市，做了三十多年的瓷。他給深圳瓷起了個名字——「深派瓷藝」。

詹培明今年78歲，每天早上還是要去窯爐邊上看一眼新出爐的瓷器。

一件一件地做，時間久了，你就是專家。文化自信，就是一點一滴，慢慢做出來的。
詹培明

這一爐在深圳燒起的窯火，不僅讓一座沒有瓷土的城市長出了瓷，也讓中國幾千年的火與土，被端上了全球110多個國家和地區的餐桌。

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