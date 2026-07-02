國產深圳相機東京首發引千人排隊搶購　網民歎：像當年追索尼

據深圳新聞網，近日深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra在日本東京澀谷首發，引發千人排隊搶購。



活動下午3點開始，有市民凌晨6點就趕來守候，排隊長達9小時。有人跨越550公里專程到場，日本知名搞笑藝人德井義実也現身排隊。

日本科技愛好者第一時間體驗中國國產雲台相機。（羊城晚報）

中國相機澀谷首發 數千日本市民大排長龍搶購：

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450張入場券開場30分鐘即被領完，線上開售5分鐘白色版斷貨，線下迅速登頂日本友都八喜（Yodobashi）銷量榜前三。

網友：

「像極了大學時對索尼（Sony）、松下（Panasonic）的追捧」

「真的是十年河東十年河西」

「記得2000年左右，我們80後都搶着買日本的隨身聽、MP3，真是30年河東30年河西，記得當年中國加入世貿（WTO），我們都喊狼來了，國外的產品會衝擊我們的產業，超時可能都是外國產品，結果30年過去了，超市還是國貨多，是別人的超市全部是中國貨，這真是想象不到的」



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