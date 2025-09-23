浴血男截的士 司機連衝兩紅燈7分鐘趕到醫院不收錢：直接走就行
撰文：中天新聞網
大陸廣東省廣州市白雲區傳出一起暖心事件。
一名的士司機原本要去保養車子，但一名疑似動脈出血、渾身是血的男子，臨時要搭車去醫院，這名司機二話不說，立即載著他飆車前往醫院，僅花7分鐘就趕抵醫院，爭取到寶貴治療時間。
陸媒《新快報》報導，這起事件發生於13日，這名的士司機黃頂，當天原本要開車去保養，豈料半途一名渾身是血的男子，要搭車去醫院。黃頂說：
一看那麼多血，就知道一刻也不能耽誤！
他眼見傷者情況危急，顧不得車子要保養，立即毫不猶豫招呼傷者上車，並一邊靠邊停車，一邊翻出紙巾遞給傷者，並向交警報備。
他急切對受傷男子表示：
必須得救，趕緊上車！
之後他專注駕駛，並在確保安全的前提下，提高車速，並快速通闖過2個紅綠燈路口。由於他事前曾向交警報備，因此並未受到阻攔。
黃頂回憶，當天駕駛途中，這名傷者因疼痛和失血，渾身發抖，陪伴男子的親友，也顯得慌張不安，他邊開車邊安慰說：
別怕，很快就到醫院了。
最終僅用7分鐘，就將傷者送達醫院急診門口，而黃頂的果斷舉動，為傷者搶下寶貴救治時間，成為佳話。
