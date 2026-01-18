遊戲版孤注一擲？電騙遊戲《血薪記》爆紅　官方：體驗真實煉獄

內地一款名為《血薪記：罪惡園區》的電騙園區主題遊戲近日爆紅，官方宣傳稱玩家將沉浸式體驗園區的殘酷與誘惑。由於都是以電騙園區為主題，也有網民將該遊戲稱為遊戲版《孤注一擲》。



遊戲簡介顯示：「你懷着蜜月憧憬赴網戀女友邀約，卻淪為電詐園區囚徒！你將目睹死亡遊戲，體驗真實煉獄……是一統園區美女相伴，還是賣友求榮苟且偷生，皆在你的選擇之間……」

遊戲官方介紹稱，這是一款第一人稱真人互動電影遊戲。玩家將不再是旁觀者，而是故事的核心，通過玩家的視角親歷一段由真人演繹的跌宕劇情。

《血薪記》在Steam平台上售價52港幣，有上千個評論，顯示為「好評如潮」。由於都是以電騙園區為主題，也有網民將該遊戲稱為遊戲版《孤注一擲》。

電影《孤注一擲》取材自真實詐騙案例，故事包括境外網路詐騙全產業鏈駭人內幕。香港Netflix亦有播放。（孤注一擲預告）

有玩家表示：「遊戲做的很真實，與真正發生在我身上的詐騙一模一樣。遊戲裏的每一個場景和劇情都刺痛着我的內心。」「遊戲劇情不錯，題材很新穎。」「反詐提醒不生硬，跟着流程體驗詐騙套路，不知不覺就把防騙知識刻進腦子裏。」

