浙江女「懶得落樓」多次掟垃圾落街被拘　警追查揭父親也掟足3年

國家應急廣播11月5日報道，近日，浙江寧波海曙區月湖派出所查處一宗高空拋物案。某小區頂樓住戶阮某6天內連續3次將生活垃圾從窗戶拋出，垃圾中混有骨頭、狗尿布、空沐浴露瓶和剩菜殘渣等，落點位於居民日常通行區域。面對警方的詢問，阮某辯稱自己「懶得下樓」。因其多次拋物且含硬物、情節嚴重，被行政拘留10日。



隨後，警方在小區走訪摸排又查出「案中案」：原來，阮某父親老阮從2024年起也多次因「懶得下樓」向窗外拋垃圾，一樓人行通道和陽光房頂常遭殃。物業、居委會此前多次規勸，但都無效。經核實，老阮3年間多次高空拋物，拋擲物含硬物，落點均為公共區域，已涉嫌高空拋物罪，目前被依法採取刑事強制措施，案件已移送審查起訴。

浙江寧波某小區頂樓住戶阮某6天內連續3次高空拋物被行拘，辯稱自己「懶得下樓」。（CCTV截圖）

《中華人民共和國刑法》第二百九十一條之二顯示：高空拋物罪從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。有前款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；對於沒有達到犯罪標準的高空拋物行為，依照《中華人民共和國治安管理處罰法》可依法給予警告、罰款或拘留等行政處罰。

浙江寧波某小區頂樓住戶阮某6天內連續3次高空拋物被行拘，辯稱自己「懶得下樓」。（CCTV截圖）

有些高空墜落的物品看上去十分輕巧，實際上「殺傷力」驚人，《檢察日報》此前便披露一起案例。2026年5月，深圳一住戶江某為圖省事，將吃剩的豬排骨從17樓（約50米高）陽台拋下，砸中樓下人行道上李女士的頭部。李女士當即頭暈發矇，頭部血流不止，經鑑定形成一處長約2厘米、深約1厘米的創口，損傷程度為輕微傷。江某最終因高空拋物罪被判處有期徒刑六個月，並處罰金5000元人民幣。一塊吃剩的骨頭，從50米高度落下，就足以造成需要就醫縫合的頭部創傷。

國家應急廣播提醒，高空拋物很危險，即使未傷人也要擔責，情節嚴重可追究刑事責任。別圖一時省事，給他人生命財產安全埋下隱患。

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