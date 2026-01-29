烤魚店老闆起身餵流浪貓　下秒高空花盆砸中原位　網民：好人好報

1月27日晚，一名男子發布視頻稱，烤魚店門口突發高空墜物，他因好心去餵幾米外的流浪貓才躲過一劫，撿回一命。網友在評論區紛紛感慨，好人有好報。



視頻顯示，該男子正在店門口幹活，幾米外有一隻流浪貓，他取出不鏽鋼盆裏的東西上前去喂貓，其離開僅2秒後，一個花盆從高空墜落砸到正下方的不鏽鋼盆，花盆摔碎，不鏽鋼盆變形。

一名知情人向記者透露，此事發生在貴州貴陽一家烤魚店門口，上述男子石先生是他的朋友，也是烤魚店的老闆。

石先生告訴記者，此事發生在27日20時許。當時，他正在店門口殺魚，處理魚的內臟，看到一隻流浪貓在店門口的步行街上覓食，便拿出魚的內臟去喂貓。2秒後，樓上的花盆從他剛剛站立位置的正上方墜落。他解釋，花盆墜落並非有人故意高空拋物，是烤魚店員工在二樓樓頂修探照燈時，意外碰到了花盆，花盆才墜落到一樓，純屬意外。事後回想起來有些後怕。

石先生稱，花盆裏有土和綠植，重達十餘斤，如果正砸到自己頭部，輕則受傷，重則可能危及生命。這隻流浪貓曾連續一個多月到其店門口覓食，店裏殺魚時正好有魚內臟，每次這隻貓來了，他都會拿魚內臟給牠吃，沒想到竟被這隻貓「救」了一命，無意間的善舉換來了福報。

石先生表示，自己很喜歡小動物，家裏養了一隻狗，他打算給這隻流浪貓置辦一個貓舍放在店門口，讓牠有個安身之所，不再挨餓受凍。如果當地市民撿到流浪貓、流浪狗可以送到烤魚店，或者聯繫店方：

我們店每天有大量的魚雜可以給流浪貓狗吃。

該烤魚店員工李先生告訴記者，事發前他正在烤魚店二樓樓頂維修探照燈，在拉扯電線時，電線勾住了花盆裏的綠植，進而導致花盆墜落，險些砸中老闆。他表示，老闆平時十分有愛心，對員工也很關照，幸好此次有驚無險。

