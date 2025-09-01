女子酒後將2毛孩從21樓拋下　只因妹妹拒絕「這要求」　法院已判

大陸浙江溫嶺市一名女子酒後與妹妹因清理狗屎發生爭執，一時衝動將兩人共同飼養的毛孩從21樓高空拋下，導致兩隻狗死亡。



法院以高空拋物罪判處該女子拘役4個月，緩刑8個月，並處罰金人民幣4000元。

小琴被判拘役4個月、緩刑8個月，罰金人民幣4000元。（微博@九派新聞）

據《九派新聞》引述溫嶺檢察院消息指出，嫌犯小琴（化名）當晚與友人聚餐飲酒至凌晨4時許返家，發現家中陽台及房間地面都是狗屎，便前往妹妹房間要求一同清理。妹妹因睡意濃厚不願配合，兩人發生爭執。酒後情緒失控的小琴，先後將體重0.5公斤及6公斤的兩隻狗從21樓窗戶拋出。

案發當時凌晨5點半，一名路過的翁姓住戶目睹了整個過程。他表示，兩隻狗分別墜落在鐵樹上及人行道上。雖然有人試圖搶救較大的那隻狗，但最終仍回天乏術。

溫嶺市檢察院指出，雖然案發時間為凌晨，但墜物地點位於居民社區人行步道且靠近出入口，已有行人活動。從21樓高度拋擲物品，具有極大危險性，可能對不特定人群造成嚴重傷害。

檢察官強調：

高空拋物不僅違反公序良俗，更是嚴重危害公共安全的違法行為。即使是酒後衝動的初犯，仍需為自身行為負起法律責任。

