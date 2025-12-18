「天降菜刀」她魂飛魄散　抬頭再驚見剪刀掉下來　警方調查揭真相

「我剛倒車，天上就飛下來一把菜刀！」11月29日中午，寧波奉化蓴湖派出所接到一起報警。報警人聲音發顫地稱，自己剛吃完午飯，坐進車內準備倒車時一把菜刀突然從天而降，「砰」的一聲砸在離車不到兩米的地面上！



她嚇得魂飛魄散，下意識探出車窗向上張望。緊接着，一把剪刀又呼嘯着墜落：

我整個人都嚇傻了……這要是砸在人身上，命都沒了！

準備倒車時，一把菜刀從天而降，砸在離車不到兩米的地方：

報警人後怕不已，她抬頭確認了拋物的樓棟，隨即立刻報警。接報後，民警詹景宇迅速趕到現場。經對落地位置、拋擲方向及住戶結構進行緊急排查，詹景宇迅速鎖定住戶王某（化名）存在重大作案嫌疑，並第一時間依法將其傳喚到案。

到案後王某對高空擲物的行為供認不諱，並交代了令人無語的緣由。原來，王某與女友張某（化名）因經濟糾紛發生激烈爭執，情緒激動之下，張某竟從廚房取出菜刀。王某奪過菜刀後未加思索，直接將菜刀用力一扔，菜刀就飛出了陽台。張某隨即又從梳妝枱上拿起剪刀，王某又一把奪過扔出：

我當時腦子一熱，根本沒想後果。

面對民警，王某悔恨不已，他明知行為可能危及他人生命財產安全甚至可能造成無法挽回的悲劇，卻因一時衝動將他人生命安全置於極度危險之中。目前，王某因涉嫌高空擲物罪已被公安機關依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。

高空擲物造成的危害不可小覷，千萬不要再覺得高空擲物沒什麼大不了的，本報此前曾報道，已有人因高空擲物被採取刑事強制措施！

因妻子沒帶兩包子而激烈爭吵 丈夫怒把30斤行李箱從6樓扔下

近日，嘉興南湖區公安分局解放派出所接到一小區居民報警，稱樓上有夫妻爭吵，並將物品從窗外扔下，情況十分危險。所幸樓下群眾及時躲避，未造成人員傷亡。

南湖區公安分局解放派出所民警蔣斌介紹，掉下來的竟是一個重約30斤的行李箱，箱內裝滿衣物。南湖區公安分局解放派出所蔣斌：「我們馬上趕到6樓查看情況，發現是6樓的一戶住戶夫妻兩個人因為瑣事發生爭吵，然後丈夫把妻子的行李箱直接從6樓扔下去。」

民警找到涉事男子翟某，但他對自己的行為並不在意。翟某：「要砸到人了，我就負責，沒砸到又沒什麼，有砸到的話，你再來找我，別打擾我，我還要收拾東西。」

30斤行李箱跌落瞬間（錢江晚報）

據警方調查，翟某夫妻因為最近經濟壓力大，經常吵架，最近矛盾升級了。

南湖區公安分局解放派出所蔣斌：「前兩天因為喝酒以後，妻子可能在背後說了一些丈夫不中聽的話了，所以丈夫心裏面有點怨氣，今天早上本來叫妻子帶兩個包子的，妻子沒有帶，所以他就一時火起來，兩個人就發生爭吵，然後越吵越兇，妻子說要離開家裏整理了衣物，丈夫直接把整理好的箱子從6樓扔了下去。」翟某：「吵架打架啊，現在心情不好，腦子失控，控制不了。」

警察可不慣着他，其實我們也報道過好幾次了，從2021年3月1號開始，明確高空擲物入刑，簡單來說就是從樓上丟東西下來要吃官司，情節嚴重的話，可以判處1年以下有期徒刑，直到進了派出所，翟某才知道自己闖了大禍。

南湖區公安分局解放派出所蔣斌：「他起先認為只要不砸中人，沒有造成嚴重後果，也不用負法律責任，我告知他的按照法律來講，你在這個人行過道必經的通道上面，從6樓高空擲物下去，這本身就已經觸犯了刑法了。」

目前，翟某因涉嫌高空擲物罪被採取刑事強制措施，案件還在進一步辦理。

警方提示：情緒絕不能成為違法的藉口，衝動必然要付出法律的代價。在此，鄭重提醒廣大市民應充分認識高空擲物的危害性及法律責任，自覺養成文明生活習慣。



