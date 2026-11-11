比亞迪大唐EV爆前後輪轂錯裝　官方認錯致歉：車輛無行駛安全風險

中國電動車製造商比亞迪旗下大唐EV車型，被揭發部分車輛前後輪轂錯裝。比亞迪11月11日發表聲明承認事件，指問題源於供應商編碼錄入失誤，已展開排查及修正，並向車主致歉。官方強調，經專項檢測，涉事車輛不存在行駛安全風險。



11月4日，有2026款大唐EV車主提交第一例公開投訴，稱自己車輛出廠時前後輪轂裝配顛倒。（抖音截圖）

11月4日，有2026款大唐EV車主提交第一例公開投訴，稱自己車輛出廠時前後輪轂裝配顛倒。（抖音截圖）

車主去4S店始揭發

據《澎湃新聞》，11月4日，2026款大唐EV純電950公里後驅版車主提交第一例公開投訴，稱自己車輛出廠時前後輪轂裝配顛倒。從11月5日開始，同類投訴數量快速上漲。

11月4日，有2026款大唐EV車主提交第一例公開投訴，稱自己車輛出廠時前後輪轂裝配顛倒。（抖音截圖）

根據原廠設計，車輛前輪應使用8J輪轂配255毫米寬輪胎；後輪則用9J輪轂配275毫米寬輪胎。惟部分車主發現，前後輪轂被裝反，導致較寬的後輪胎被安裝在較窄的前輪轂上。

由於兩種輪轂外觀相近，車主難以用肉眼辨別，且未收到廠商通知，直到前往4S店檢查才發現異常。

根據原廠設計，車輛前輪應使用8J輪轂配255毫米寬輪胎；後輪則用9J輪轂配275毫米寬輪胎。（小紅書截圖）

公開資料顯示，大唐EV是比亞迪王朝系列首款D級全尺寸純電SUV，2026年6月正式上市，共推出四款車型，售價區間23.99萬至30.99萬元人民幣，定位兼顧家庭與商務用戶。

大唐EV是比亞迪王朝系列首款D級全尺寸純電SUV，2026年6月正式上市，共推出四款車型。（比亞迪官網）

供應商編碼錄入失誤 增視覺防錯機制

比亞迪聲明指出，問題源於輪轂分裝供應商「湖北鉑遇實業有限公司」編碼錄入失誤，造成部分車輛錯裝。公司已第一時間開展排查和編碼修正，確保後續批次不再出現同類問題。

涉事供應商亦已增設產線視覺防錯等機制，防止類似錯誤再次發生。比亞迪強調，經專項檢測，涉事車輛不影響操控，行駛沒有安全風險。

免費調換兼賠交通費 保養期重新計算

針對受影響車主，比亞迪提出補償方案，將邀請他們前往當地服務門店，免費檢測車輛並專業調換輪轂，同時提供代步車或交通費用補償。

對於錯裝車輛，整車質保期亦將從11月11日起重新計算。比亞迪承諾全面復盤，並與供應商持續整改。不過，聲明未公佈受影響車輛的具體數量及批次。