13歲女腹痛1年未查確診末期「胃癌之王」　醫生揭致命飲食習慣

杭州一名13歲少女腹痛腹脹長達一年，家人卻誤當消化不良未帶她就醫，直至病情惡化才入院檢查，最終確診末期胃印戒細胞癌，癌細胞更擴散至肝臟、雙側卵巢等，錯失手術機會。醫生深挖病史，發現少女長期以醃製菜、鹽焗食物及公仔麵、燒烤當正餐，加上一年來嚴重延誤就醫，最終釀成不可挽回的悲劇。



杭州市婦幼保健院、市兒童醫院介紹，少女入院時身體狀態極差，長期飽受病痛折磨，她腹痛、腹脹持續一年，但家長沒有帶她就醫檢查，任由胃部病灶在體內肆意發展、不斷惡化。直到近期症狀徹底加重、身體無法支撐，才匆忙帶她求診。

然而，腹部增強CT顯示，胃部惡性腫瘤已擴散至肝臟、腹膜後、大網膜及雙側卵巢，最終確診惡性程度最高、進展速度極快的「胃印戒細胞癌」，並伴隨幽門螺桿菌感染。由於「胃印戒細胞癌」本身預後極差，伴隨癌症已擴散全身，意味她徹底錯失手術、根治治療的機會。

胃鏡檢查明確胃部存在腫瘤病灶。（杭州市婦幼保健院 市兒童醫院）

該院消化內科主任湯衛紅深挖病史，最終發現患兒存在致命的飲食習慣。她長年偏愛各類自製高鹽醃菜與鹽焗食品，攝入大量亞硝酸鹽，且飲食不規律，以公仔麵、燒烤取代正餐，導致長期營養不良、免疫力低下、身體防禦系統脆弱，無法抵禦病菌侵襲和細胞變異，再加上幽門螺桿菌持續感染，最終一步步誘發癌變。

同時，家長忽視患兒的腹痛腹脹症狀，當作消化不良、「吃壞肚子」導致延誤就醫，任由病灶惡化演變至終末期。

杭州市兒童醫院消化內科主任湯衛紅。（杭州市婦幼保健院 市兒童醫院）

據介紹，近年兒童胃病、青少年胃癌發病率逐年飆升，幽門螺桿菌感染、長期高鹽飲食、飲食不規律、愛吃垃圾食品，已經成為青少年胃部癌變的四大核心誘因。

湯衛紅提醒，幽門螺桿菌為誘發癌變元兇之一，兒童是高危感染人群，全家應定期篩查；要戒醃製、高鹽、重口食物，拒絕垃圾食品當正餐。若兒童腸胃不適，反覆腹痛、腹脹、食慾下降等超過一周，應立即就醫檢查，切勿拖延成疾。