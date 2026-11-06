卵巢癌︱60歲婦肚腩突變大誤當贅肉　天天用筋膜槍消脂險打破腫瘤

把肚子上的「贅肉」當脂肪，每天用筋膜槍擊打燃脂，60歲的陳阿姨（化名）堅持了一陣後，卻發現肚子越來越大。



她到醫院檢查，才知道那圈「贅肉」竟是兩個大腫瘤，還是被稱為「婦癌之王」的卵巢癌。讓醫生捏把汗的是，她天天用筋膜槍敲打的正是這兩個腫瘤，所幸其包膜完整、沒有破裂，否則癌細胞可能擴散至整個腹腔。

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把腫瘤當「贅肉」 每天用筋膜槍「突突」

陳阿姨身材纖細，平時很注重保養。兩個月前，她發現褲腰變緊了，小肚子明顯凸出來。「肯定是最近吃多了，發福。」不痛不癢，她沒往心裏去。

為把這圈「贅肉」減掉，她翻出了家裏的筋膜槍，每天有空就對著肚子「突突」一陣，還特意堅持了一段時間，盼著能把肚子「打下去」。

可打了一陣，肚子越來越大。沒過多久，肚子大得像懷孕好幾個月，還出現了噁心反胃的症狀，她才把這事告訴了女兒。

在女兒陪同下，陳阿姨來到醫院，被醫生診斷為卵巢癌，並接受手術治療。「萬幸的是，腫瘤包膜完整，沒有破裂。」醫生說，如果腫瘤在肚子裏被打破，癌細胞可能擴散轉移到整個腹腔，治療難度和預後將完全不同。

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身體出現這些信號 警惕卵巢癌

卵巢癌雖然隱匿，但並非無跡可尋。醫生強調，如果出現以下症狀持續兩周以上不緩解，尤其是同時出現兩三個，一定要儘快到婦科就診：

1. 不明原因的腹脹（尤其是飯後加重）；

2. 突然的尿頻或尿急（排除尿路感染後仍持續）；

3. 持續的消化不良、食慾缺乏；

4. 腰圍莫名增大（不是因為體重增加）；

5. 異常疲勞感（休息後仍不緩解）；

6. 下腹隱痛或墜脹感；

7. 月經紊亂或絕經後出血；

8. 腰背部持續痠痛。



醫生提醒：這些症狀容易被誤診為胃腸疾病（胃炎、腸炎）或泌尿系統疾病，從而耽誤治療。如果持續不緩解，不要自己扛著，及時做婦科超聲波排查。

哪些習慣正在傷害你的卵巢？

常有年輕患者問：「我平時挺注意的，怎麼會得這個病？」但一問生活習慣，問題就出來了。對此，醫生總結了容易傷害卵巢的行為，主要有以下幾種：

1. 長期熬夜——打亂控制卵巢功能的生物鐘；

2. 精神壓力大——皮質醇持續升高，抑制排卵；

3. 過度節食減肥——體脂率過低，卵巢「罷工」；

4. 吸煙——絕經年齡平均提前1到4年；

5. 濫用激素——個體有差異，具體情況需醫院就診評估。



這幾類人卵巢癌風險高2到4倍

醫生介紹，以下幾類女性屬於高危人群：

第一，有家族病史的女性。如果母親、女兒、同胞姐妹中有人得過卵巢癌或乳腺癌，風險比普通女性高出2到4倍。

第二，攜帶BRCA1/2基因突變的女性。BRCA1突變攜帶者終生患卵巢癌的風險高達54%。

第三，未生育或晚育的女性。

第四，子宮內膜異位症患者。



醫生提醒：建議女性朋友從35歲開始，每年做一次婦科超聲波。簡單、無創，如果發現異常再進一步查腫瘤標誌物。

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