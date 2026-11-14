深圳APEC｜有企業放5天帶薪假還派¥2000旅遊金　網民：還招人嗎

APEC會議臨近，深圳市人社局早前倡導企業在會議當周（11月16日至20日）工作日期間靈活安排職工居家遠程辦公，緩解交通壓力。有企業宣布，會議周期間給員工放5天帶薪假，還額外發放每人2000元人民幣旅遊金，引來不少網民羨慕，「神仙公司」、「怎麼讓自家老闆刷到？」



有企業宣布，會議周期間給員工放5天帶薪假，還額外發放每人2000元人民幣旅遊金。（第一現場）

綜合內媒《第一現場》、《南方都市報》報道，有企業員工在網絡上發布影片，稱公司決定在APEC會議期間，給員工安排5天帶薪假，還額外向每人發放2000元旅遊金。

影片中，老闆表示，希望員工趁這個時間好好休息，「回家看看父母，出去旅旅遊，看看這個世界」。另一位負責人表示，該公司「雙十一」期間員工加班、連軸轉，趁APEC會議周這一契機讓大家放鬆調整。員工們聽到消息後，瞬間「哇」聲一片，紛紛表示，「幸福來得太突然。」消息傳開後惹來不少網民羨慕，「還招人嗎」、「神仙公司」、「怎麼才能讓我老闆刷到」。

有企業宣布，會議周期間給員工放5天帶薪假，還額外發放每人2000元人民幣旅遊金。（第一現場）

有企業宣布，會議周期間給員工放5天帶薪假，還額外發放每人2000元人民幣旅遊金。（第一現場）

深圳還有多間企業主動響應靈活辦公的倡議，除了安排居家辦公、錯峰上下班等，更有企業宣布將11月16日至20日5個工作日設為全員年休假，加上前後周末4天，合併為9天連假，被網民大讚。

深圳市橙子數字科技有限公司旗下智能投影品牌大眼橙宣布連休9天。（南方都市報）

深圳市橙子數字科技有限公司旗下智能投影品牌大眼橙宣布連休9天。（南方都市報）

位於羅湖的維動自動化設備有限公司，計劃把原本年底舉行的員工旅遊提前到APEC會議周。11月13日至22日，近40名員工及家屬將前往川西，旅遊費用由公司承擔，員工及家屬自願參加。

在社交平台上，不少深圳網民透露已收到居家辦公的通知，甚至有人諮詢居家辦公攻略，打算藉這次靈活安排，開啟一段遠程辦公式旅居。有網民總結稱，「員工幸福感有了，公司流量有了，APEC的貢獻也做了，一箭三雕！」