北上新去處｜福田香蜜湖公園料年內建成　選址在老深圳人度假勝地

福田香蜜湖公園預計年內建成。（福田政府在線）

近日，《香蜜湖公園（暫定名）詳細藍圖成果》對外公示，規劃明確公園位於福田區香蜜湖街道核心地段，總佔地面積約52.86公頃，預計將於今年內建成開放。香蜜湖是老深圳人集體記憶中的「度假勝地」，這個片區也是深圳中心區唯一集中連片的用地。

根據規劃方案，公園陸地佔地264132平方米，佔50%。其中，綠化用地200967平方米，佔76.1%；建築佔地13206平方米，佔5%；園路及鋪裝場地用地49962平方米，佔18.9%。

湖香閣項目效果圖。（深圳發佈）

目前，公園建設正穩步推進。項目標誌性建築「湖香閣」已完成主體結構封頂，整體工程進入衝刺階段，預計年內可全面建成並向市民開放。

