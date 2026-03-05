北上新去處｜福田香蜜湖公園料年內建成 選址在老深圳人度假勝地
撰文：盛昀
出版：更新：
位於深圳福田區香蜜湖街道核心地段的香蜜湖公園預計將於今年內建成開放，建成後，香蜜湖公園將以一條生態環湖綠道為主線，串聯起「左岸樂園、湖香閣、花鏡咖啡廳、林間茶亭、臨湖觀景台、友誼林、香蜜花園、杉影棧道、候鳥天堂」等景觀節點。
近日，《香蜜湖公園（暫定名）詳細藍圖成果》對外公示，規劃明確公園位於福田區香蜜湖街道核心地段，總佔地面積約52.86公頃，預計將於今年內建成開放。香蜜湖是老深圳人集體記憶中的「度假勝地」，這個片區也是深圳中心區唯一集中連片的用地。
根據規劃方案，公園陸地佔地264132平方米，佔50%。其中，綠化用地200967平方米，佔76.1%；建築佔地13206平方米，佔5%；園路及鋪裝場地用地49962平方米，佔18.9%。
目前，公園建設正穩步推進。項目標誌性建築「湖香閣」已完成主體結構封頂，整體工程進入衝刺階段，預計年內可全面建成並向市民開放。
建成後，香蜜湖公園將以一條生態環湖綠道為主線，串聯起「左岸樂園、湖香閣、花鏡咖啡廳、林間茶亭、臨湖觀景台、友誼林、香蜜花園、杉影棧道、候鳥天堂」等多元景觀節點。
