江蘇女見工拒幫HR買咖啡遭取消面試　網民：進去說不定要付費上班

11月13日，江蘇一名求職者小王（化名）發帖稱，她在內地招聘平台「BOSS直聘」對接一家公司的面試，到達後被HR發消息命令「先點兩杯喝的」。小王拒絕後，HR取消了其面試。11月14日，BOSS直聘官方賬號回應稱，已暫停該招聘賬號權限。



據內媒《點時新聞》報道，聊天記錄顯示，小王到達面試地點後，HR要求她「先點兩杯喝的，我要不帶咖啡因的」，並明確說明不報銷。小王拒絕之後，HR才改口稱咖啡錢可以報銷，還發話「我們不招斤斤計較的員工」。

小王與HR的聊天記錄。（點時新聞）

小王與HR的聊天記錄。（點時新聞）

小王介紹， 11月13日她是跨城去面試，因為拒絕給HR帶咖啡，對方直接取消了面試，自己並沒有見到HR。小王說，事後她向該公司發送了投訴郵件，但暫未收到回覆，她要求道歉並賠償她的路費。

11月14日，BOSS直聘官方賬號在當事人帖子下回覆稱：關注到您的反饋，我們非常重視。相關招聘者存在不合理要求，未對求職者給予平等尊重，違反「BOSS直聘」規則公約。目前，平台已暫停該招聘賬號權限。

事件引發網民討論，多人吐槽HR的做法。（微博）

事件引起網民討論，多人批評該HR的做法。有網民留言稱，「每天騙幾個帶咖啡，公司的咖啡錢都省了」、「肯定不是第一次了，只是這次遇到認真的人了」、「入職也沒義務請喝咖啡」、「是正經公司嗎」、「反而應該公司給面試者提供水，咖啡這些啊」、「還沒入職就讓請客，進去了說不定得付費上班」。