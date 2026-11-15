前NBA球星哈勞稱討厭在中國打波：電梯遇煙民　魚頭眼碌碌好核突

前NBA快艇球員哈勞（Montrezl Harrell）曾效力新疆男籃，近日在播客節目大吐苦水，直言「討厭在中國打球的那段經歷」。他嫌棄所住城市不夠繁華，抱怨電梯內有人食煙兼被當「實驗品」般打量，吃飯時更對桌上原個魚頭「眼碌碌」轉來轉去大感噁心，結果每日只能靠炒飯、橙味雞和水煮蛋充飢。



曾效力新疆男籃的前NBA球員哈勞（Montrezl Harrell），近日在播客節目大吐苦水，直言「討厭在中國打球的那段經歷」。（直播吧）

電梯遇煙民反被異樣眼光打量 嫌餐桌上魚頭核突

哈勞在2025年登陸CBA，當時曾鬧出浙江與新疆兩隊搶人風波，最終落戶新疆。

據哈勞在播客節目《Kowch Potatoes》節目中回憶稱：「我不在上海，也不在香港附近，也不是在北京……有混蛋在電梯裏抽煙，他們看你的眼神就像在觀察實驗品。」他續稱聽不懂電梯裏的人說什麼，感覺「離家真的很遠」。

飲食方面，他直言受不了當地食物，「桌上直接擺着一整個魚頭，眼睛什麼的還在那上面，還隨着轉盤轉來轉去」。

飲食方面，哈勞直言受不了當地食物。（網絡圖片）

他更爆料指有來自亞特蘭大的黑人隊友竟夾起魚頭品嘗，令他大惑不解：「你怎麼能在這裏嘗試這些玩意兒？」最終他每日只吃炒飯、橙味雞及水煮蛋，笑言「每天都一樣」。

曾掀兩隊搶人風波 後捲禁藥禁賽3個月

公開資料顯示，哈勞在2015年NBA選秀以次輪第32順位被火箭選中，生涯巔峰在洛杉磯快艇（LA Clippers）度過，2019-20賽季場均攻入18.6分、7.1籃板，榮膺年度最佳第六人；此後輾轉效力湖人、巫師、黃蜂及76人。

2025年哈勞登陸CBA，卻鬧出浙江與新疆兩隊搶人風波，最終落戶新疆。（網絡圖片）

2025年他登陸CBA，卻鬧出浙江與新疆兩隊搶人風波，最終落戶新疆。常規賽他僅出戰8場（場均12.9分），季後賽5場（場均10.4分）。

惟季後賽期間被查出興奮劑違規（A瓶樣本呈大麻酚超標陽性）且放棄B瓶檢測，最終被CBA官方禁賽3個月，新疆男籃亦被警告及承擔3.6萬元人民幣檢測費。