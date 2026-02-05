中國男籃隊長趙睿輸球被駡　嗆球迷「新疆人民沒有主觀思想」惹議

2月1日，中國男子籃球職業聯賽（CBA）常規賽，北京隊以87-89的比分惜敗青島隊。北京隊趙睿因在賽中失掉兩個關鍵性罰球，在賽後遭球迷批評。隨後，趙睿在社交平台回覆IP地址為新疆的網民時，寫下「回去打饢」「新疆人民沒有主觀思想」等言論，遭網民質疑其涉嫌地域歧視，引發熱議。



趙睿因輸球不滿在社交媒體上怒懟新疆球迷。（網易新聞）

2月1日的CBA常規賽，趙睿效力的北京隊以87-89敗給青島隊。比賽中，趙睿的2個關鍵罰球兩罰全失，斷送球隊逆轉希望。

賽後，有IP地址為新疆的網民在其社交帳號發表評論，卻遭趙睿回擊「回去打饢吧」、「新疆邊上待一待，自己人民都沒有主觀思想，都是別人帶著跑」。「打饢」是新疆傳統食物「饢」的做法。內地一向呼籲「民族團結」，但趙睿言論被網民質疑是地域歧視和貶損新疆。

趙睿在社媒怒嗆新疆網民。（網絡圖片）

2月2日，趙睿在微博和抖音發文道歉，稱作為專業球員，不應該將情緒發泄在球迷身上，但這並沒有平息新疆球迷的怒火。不少新疆網民在微博和抖音上譴責趙睿，指他的道歉沒有提到對新疆人民造成的傷害，只是迫於輿論壓力，才出來道歉。

更有網民稱，外媒一向喜歡惡意宣傳新疆問題，趙睿的言論無疑是「胳膊肘往外拐」，給有心之人「遞刀子」。另外，也有新疆Rapper在抖音發佈單曲，《We Don't Play別玩腦子》Diss趙睿，「發個敷衍聲明，就像欲蓋彌彰，能看出來你根本就不想道歉。」

2月3日，官媒「新疆發佈」（新疆維吾爾自治區新聞辦公室）也發文《粉絲撐起你，別傷了他們的心》譴責趙睿，稱公眾人物應守住言行底線，也指趙睿發表歧視性言論，按《中國籃球協會章程》和《中國籃球協會紀律準則和處罰規定》，應停賽2-5場以及追究法律責任。

官媒「新疆發佈」發文譴責趙睿。（網絡圖片）

据了解，此次風波，新疆球迷如此憤怒，除了趙睿的偏激發言，還有一個原因是趙睿在2023—2025年效力新疆籃球隊，拿的是球隊頂薪（年薪約600萬人民幣），但因出場率不高，以及傷病上場態度等問題，多次引發新疆球迷不滿。如今再加上這次偏激發言，新疆球迷認為趙睿如此對待他的老東家，實在令人心寒和憤怒。