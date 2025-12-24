中國男籃首位歸化球員　李凱爾國籍已改回美國　曾到深圳認祖歸宗

中國男籃首位歸化球員李凱爾（Kyle Anderson，凱爾·安德森）的國籍，已重新標註為美國籍，代表其歸化中國男籃的身份正式畫下句點。



李凱爾1993年出生於美國紐約，有八分之一中國血統，其外曾祖父為廣東客家人。2018年，他曾隨母親回到外曾祖父的故鄉，位於深圳龍崗區的新木新村，兩人認祖歸宗，李凱爾還被正式列入族譜之中。

2023年7月24日，李凱爾正式取得中國國籍，成為中國男籃史上首位歸化球員。同年，李凱爾代表中國男籃出征2023年的男籃世界盃，5場比賽中，他場均貢獻13分、5.6籃板、3.4助攻，是隊內得分王。不過，中國男籃最終僅取得1勝4負，排名第29名，寫下隊史在世界盃的最差成績。

世界盃結束後，李凱爾曾公開表達仍有意願繼續為中國男籃效力，但未再獲得國家隊徵召，雙方合作逐漸淡出焦點。

據NBA官網最新資料顯示，李凱爾的國籍重新顯示為美國籍，宣告其與中國男籃雙方的合作關係正式結束。而本賽季截至目前，李凱爾為爵士隊出戰9場比賽，在場均17.9分鐘的上場時間內，得到6.7分、2.6籃板、3.1助攻、1.4搶斷，投籃命中率達49%。