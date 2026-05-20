上海24歲女逝世後遺體存殯儀館18年　父親一直失聯　公告稱將火化

5月17日，網民呂先生發布上海閔行區殯儀館公告照片。公告稱，24歲女性逝者韓某某（家屬口述）於2007年由逝者父親自行送至殯儀館，18年多無人處理火化事宜，現經多方查找家屬無果。



公告中提到，根據有關規定，逾期不認領，視為無主物。自登報之日起，逾期60日無人認領的，殯儀館將依據相關程序對遺體進行火化事宜。

5月17日，網民呂先生發布上海閔行區殯儀館公告照片。（羊城晚報提供）

5月18日，殯儀館工作人員確認了上述公告，並表示正在尋找家屬，其他情況以「不清楚」為由拒絕回答。不少網友表示，希望能儘快找到逝者的家屬，讓其早日入土為安。

根據《上海市殯葬管理條例》第二十三條：喪事承辦人憑死亡證明向殯儀館辦理遺體火化手續。殯儀館應當根據死亡證明火化遺體。遺體火化後，殯儀館應當向喪事承辦人出具火化證明。

在内地，遺體火化後，殯儀館應當向喪事承辦人出具火化證明。（示意圖，unsplash@The good funeral guide）

對無名、無人認領遺體，殯儀館憑死亡證明、有關部門出具的不予繼續保留遺體意見，按照相關服務規範火化遺體，並將相關資料存檔。

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